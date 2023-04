Highlights Roma-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Roma-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 29 aprile all’Olimpico per la 33esima giornata di campionato

Sfida importantissima quella dell’Olimpico tra Roma e Milan, che si giocano tanto in chiave quarto posto. Tutto confermato nell’undici iniziale del Diavolo con Giroud avanti e Bennacer sulla trequarti. Roma con Abraham e Belotti titolari e Dybala in panchina.

Il primo tempo è caratterizzato da grande agonismo ma il match resta bloccato e ci sono poche emozioni. Le occasioni più nitide le costruisce la Roma con Lorenzo Pellegrini che arriva al tiro un paio di volte. Il capitano giallorosso nella prima occasione calcia da limite ma alto, mentre nella seconda va con il mancino da dentro l’area ma la sfera viene ribattuta dal suo compagno Abraham.

Il Milan prova a gestire i ritmi del match e a costruire ma trova pochi varchi. Il più ispirato è Brahim Diaz, che arriva spesso nei pressi dell’area di rigore romanista ma non riesce a incidere. Una palla importante ce l’ha Davide Calabria, che arriva in corsa dalla destra su un pallone vagante e calcia in diagonale da dentro l’area, ma spedisce di poco sul fondo.

Da segnalare l’infortunio di Marash Kumbulla dopo uno scontro con Olivier Giroud. Il difensore albanese è stato costretto al cambio e al suo posto è entrato Edoardo Bove. Un primo tempo, insomma, non molto emozionante, che si conclude sullo 0-0.

Roma-Milan, il secondo tempo

Nel secondo tempo cresce il nervosismo in campo e il numero di falli. Leao alza il livello della sua prestazione e crea diverse occasioni con i suoi spunti dalla sinistra. Da uno di questi nasce l’occasione più ghiotta del match per i rossoneri con il portoghese che sfonda sull’esterno e mette sul secondo palo per Saelemaekers, che arriva in allungo ma spara alto sopra la traversa.

I ritmi si abbassano e il tempo passa. Il Milan prova a fare la partita e la Roma si chiude per ripartire poi in contropiede, soprattutto con la velocità di Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. Il match sembra avviato sullo 0-0 ma nel recupero succede di tutto. La Roma passa con il gol di Tammy Abraham che aggancia in area su assist di Celik e infila Maignan alla sua sinistra. Sembra il gol vittoria per i capitolini.

GOAL | Roma 1-1 Milan | Saelemaekerspic.twitter.com/mH7YiOK5kN — VAR Tático (@vartatico) April 29, 2023

Il Diavolo però non molla e tenta il tutto per tutto per recuperarla e riesce a trovare il pareggio subito dopo. Leao gestisce l’ennesimo pallone sulla sinistra e scodella un pallone in area dove arriva ancora Saelemaekers. Il belga stavolta non sbaglia e infila il pallone tra le gambe di Rui Patricio per l’1-1 finale. Le due squadre si spartiscono la posta in palio e salgono entrambe a quota 57 punti.