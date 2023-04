Roma-Milan, streaming e diretta tv: Dazn o Sky, dove vederla oggi

Roma-Milan, scontro diretto per la Champions League all’Olimpico. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma sabato 29 aprile alle 18

Ultimo weekend di Serie A di Aprile molto importante per la zona Champions con i due scontri diretti Roma-Milan e Inter-Lazio, quest’ultimo peraltro decisivo anche per i possibili festeggiamenti Scudetto del Napoli.

Oggi, alle 18 all’Olimpico, quello tra Roma e Milan è un vero e proprio spareggio per il quarto posto con le due squadre appaiate a 56 punti. I rossoneri arrivano alla sfida odierna in piena fiducia dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League contro il Napoli e il 2-0 rifilato al Lecce domenica scorsa con la doppietta di Leao.

Rafa, vicinissimo al rinnovo di contratto come ha ipotizzato la Gazzetta stamane, guiderà nuovamente l’attacco del Milan che potrà contare anche sul recuperato Giroud. A completare il reparto Brahim Diaz di nuovo a destra e Krunic avanzato nel ruolo di trequartista. In mediana Tonali e Bennacer mentre in difesa, linea a quattro confermata con Calabria, l’ex Kjaer, Tomori e Hernandez davanti a Maignan.

Assenze pesanti nella Roma che deve rinunciare a Smalling (sostituto da Kumbulla) e Wijnaldum. Quest’ultimo, comunque, potrebbe cominciare dalla panchina alla stregua di Dybala ancora malconcio dopo la botta alla caviglia rimediata contro l’Atalanta. In attacco, Mourinho dovrebbe affidarsi all’ex El Shaarawy e Belotti, ancora una volta preferito ad Abraham.

Roma-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Roma-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà trasmesso in streaming tramite l’applicazione del canale disponibile per dispositivi mobili, smart pc, decoder Sky Q, Tim Vision, Fire Tv e console di gioco. Diretta tv su Zona Dazn, al canale 214 di Sky con la telecronaca di Stefano Borghi affiancato al commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

Al termine della partita, highlights immediatamente disponibili su Sky Sport 24 e Sky Calcio l’Originale condotto da Alessandro Bonan che introdurrà all’ultimo match del sabato quello tra Torino e Atalanta, anch’esso molto importante per la zona Champions, considerato che i nerazzurri sono a -4 da Roma e Milan.

Dopo il match con la Roma, il Milan tornerà in campo mercoledì 3 maggio alle 21 contro la Cremonese e sabato 6 maggio alle 15 contro la Lazio. Entrambi i match si disputeranno a San Siro con diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Dopo la Lazio ci sarà il Derby di andata di Champions con l’Inter di mercoledì 10 maggio, il quale, oltreché da Amazon Prime Video, sarà trasmesso in chiaro anche su Tv8.