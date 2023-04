Vranckx-Milan, riscatto incerto: un altro club italiano si inserisce

Il futuro di Vranckx verrà definito nelle prossime settimane: il riscatto da parte del Milan è incerto, intanto un altro club italiano è in agguato.

Tra i giocatori che non sanno quale maglia indosseranno nella stagione 2023/2024 c’è sicuramente Aster Vranckx. Il centrocampista belga ha giocato pochissimo in questi mesi e potrebbe non rimanere al Milan.

Stefano Pioli ha fatto scarso affidamento su di lui, che infatti ha collezionato solo 10 presenze, per un totale di 250 minuti in campo. Interpellato in conferenza stampa sul poco minutaggio del giocatore, il mister rossonero ha spiegato che l’ex Mechelen deve fare di più convincerlo a concedergli maggiore spazio. Quello che sta facendo non basta per guadagnarsi un ruolo da protagonista in maglia rossonera.

Mercato Milan, futuro Vranckx: riscatto incerto, un altro club italiano in agguato

Vranckx è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nonostante le poche presenze e la sensazione che Pioli non creda molto in lui, sembra che il club rossonero stia comunque pensando di acquistare il suo cartellino.

Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero ottenere uno sconto dal Wolfsburg, con il quale verranno avviati dei contatti nelle prossime settimane. Da vedere se la società tedesca sarà disposta a vendere il centrocampista belga a una cifra inferiore rispetto a quella pattuita la scorsa estate.

Se dovesse saltare la conferma al Milan, il futuro di Vranckx potrebbe essere comunque in Serie A. Infatti, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, a seguire con attenzione la situazione del calciatore c’è anche il Napoli. Il club campano sarebbe disposto a investire i 12 milioni richiesti dal Wolfsburg meno di un anno fa.

Nonostante si sia visto poco con la maglia rossonera, Vranckx ha comunque attirato le attenzioni del Napoli. Viene visto come un centrocampista funzionale al 4-3-3 di Luciano Spalletti, forse lo è meno per il 4-2-3-1 di Pioli. Da mezzala può esprimere meglio le sue qualità. I giochi sono aperti. Da capire pure la volontà del ragazzo, che non vuole fare un altro anno di panchina. Il suo desiderio è quello di giocare con una certa continuità e di crescere.