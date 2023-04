A Roma come a Bologna: Milan ancora penalizzato

Ancora errori arbitrali contro il Milan. I tifosi alzano la voce per la direzione di Orsato: potevano starci due cartellini rossi per la Roma. Di recente sono diversi i casi che hanno danneggiato il Diavolo

E’ un momento, diciamo così, sfortunato per il Milan con gli arbitri. Anche ieri contro la Roma alcune decisioni prese dal direttore di gara hanno fatto arrabbiare i tifosi rossoneri.

Nel mirino è chiaramente finito il fallaccio di Ibanez su Alexis Saelemaekers. Ve ne abbiamo parlato, ieri, durante la partita. Un’entrata ai danni del belga, che a molti ha ricordato quella di Hateboer su Leao, punita solamente con il giallo, come a Bergamo. Le immagini si commentano da sole e l’ammonizione non sembra per nulla essere corretta.

Ma non è l’unica decisione di Orsato che non è piaciuta ai tifosi del Milan. La Roma ha giocato davvero duro, con entrate pericolose. Ha rischiato di pagarne le conseguenze anche Ismael Bennacer, che ha subito un bruttissimo fallo da parte di Matic. Anche in questo caso solo ammonizione per l’ex Manchester United, che ha avuto il coraggio di lamentarsi con l’arbitro.

I social, anche a distanza di ore dal fischio finale, sono letteralmente impazziti, facendo notare il trattamento degli arbitri con il Milan. Un trattamento che sta diventando una costante.

Ma Orsato l’ha vista la partita? pic.twitter.com/XheZckBFU0 — la Milanista (@sulsociale) April 30, 2023

Milan danneggiato

Nell’ultimo periodo, infatti, sono stati diversi gli errori arbitrali. Errori che alla fine possono pesare parecchio. Manca così un rigore ai danni di Theo Hernandez, per fallo di Fazzini, contro l’Empoli, che avrebbe certamente cambiato il risultato di un match terminato solo zero a zero. Ma che dire del doppio rigore contro il Bologna?

In quella circostanza, al Dall’Ara, Rebic prese un pestone evidente da Soumaoro, in area di rigore degli avversari, non visto da Massa. Arbitro che decise di sorvolare anche sul tocco di mani di Lucumi. Anche nel gol del Bologna di Sansone ci sarebbe da recriminare per un fallo di Aebisher su Ballo-Touré, ma non aver visto i due rigori netti, a distanza di giorni, resta inspiegabile.