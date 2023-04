Calciomercato Milan, colpo Morata: l’agente allo scoperto

Il noto agente ha parlato della possibilità di trasferimento dell’attaccante al Milan. Il procuratore ha svelato come stanno davvero le cose

Stefano Pioli nella stagione in corso ha potuto e può contare su un buon undici titolare. La differenza con le altre big, pare evidente, è la mancanza di alternative valide. Insomma, il Milan non può contare su una panchina affidabile e che dia garanzie. L’esempio lampante lo si ritrova nel reparto d’attacco, dove il solo Olivier Giroud ha dato un grande apporto. Le altre soluzioni, da Ibrahimovic a Origi, per passare a Rebic, hanno deluso enormemente.

Ci può stare per un attaccante come Zlatan, a cui si può chiedere ormai poco dati i 41 anni suonati e i tanti problemi fisici. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un’alternativa validissima sta invece mancando ogni appuntamento. Parliamo chiaramente di Divock Origi, il belga arrivato in estate a parametro zero dal Liverpool. Su di lui erano altissime le aspettative, ma ad oggi non ha mai ripagato davvero la fiducia concessagli dal club e dall’allenatore. Soltanto due gol segnati, e prestazioni da fantasma in campo.

La sensazione grande è che l’avventura di Origi al Milan possa già concludersi tra poche settimane. Maldini e Massara potrebbero metterlo sul mercato in estate, e andare a ricercare un attaccante di maggiore affidabilità. Anche perché, parliamoci chiaro, l’ingaggio da 4 milioni del belga pesa, ed è spropositato per un giocatore che combina così poco in campo. Nelle ultime settimane si è diffusa voce dell’interesse del Milan per Alvaro Morata. Ma come stanno davvero le cose? A rivelarlo è l’agente in persona.

Morata occasione estiva, ma l’agente spegne l’entusiasmo

Alvaro Morata rappresenta un centravanti di tutto rispetto, con un’esperienza e un bagaglio di gol davvero importanti. Un profilo internazionale e che potrebbe davvero fare al caso del Milan. Come accennato, si è parlato di un pressing da parte di Maldini sul giocatore, non troppo felice all’Atletico Madrid. Il suo contratto in scadenza nel 2024 agevolerebbe inoltre una trattativa low cost. Ricordiamoci che il calciatore ha 30 anni, non più un giovanissimo dunque. Dal punto vista economico e sportivo sarebbe dunque un profilo alla portata del Milan.

Ma è reale la possibilità di sbarco a Milanello? A rivelare come stanno davvero le cose è Marco Busiello. Il noto agente ha parlato a Relevo di diversi temi di mercato, confermando tra l’altro l’interesse del Milan per Zaniolo a gennaio. Per quanto riguarda Morata, invece, Busiello ha smentito ogni voce. Al momento non c’è nulla di nulla tra le parti. “Morata-Milan, al momento non c’è niente. Piace a tanti club italiani, ma ad oggi non c’è niente di concreto. Juanma López è un nostro socio e tra noi c’è un ottimo rapporto, ma il giocatore lo gestisce lui” ha dichiarato il procuratore.

Insomma, al momento c’è soltanto un gradimento del Milan per l’attaccante spagnolo. E da quanto si evince, il club rossonero non è l’unico a corteggiarlo timidamente. Anche la Juventus, secondo le recenti voci di mercato, sta pensando di poter puntare nuovamente su Alvaro in vista della prossima stagione.