Niente Milan-Inter, out per 10 giorni: tegola per Simone Inzaghi

Simone Inzaghi perde un giocatore per Milan-Inter di Champions: un infortunio non dovrebbe consentire la convocazione.

Milan e Inter sono in piena lotta sia in Serie A in Champions League. In campionato duellano per arrivare nelle prime quattro posizioni della classifica, mentre in Europa presto si sfideranno per l’accesso alla finale di Istanbul.

L’andata della semifinale andrà in scena mercoledì 10 maggio, prima di allora le squadre disputeranno ben due match di Serie A. I rossoneri affronteranno la Cremonese e la Lazio, invece i nerazzurri se la vedranno con Verona e Roma. Partite da non perdere, sia per questioni di classifica sia per arrivare con la carica migliore al derby europeo.

Inzaghi senza un esterno in Milan-Inter

Per Stefano Pioli e Simone Inzaghi è importante anche non avere infortuni pesanti nei due confronti di Champions League. La cosa migliore è che le due squadre si sfidino a pieno organico, senza che nessuno possa recriminare l’assenza di qualche giocatore.

Per quanto riguarda il Milan, non sembra in dubbio il recupero di Fikayo Tomori. Il difensore ex Chelsea è stato sostituito contro la Roma a causa di una contusione muscolare. Comunque mercoledì sarà assente contro la Cremonese a causa della squalifica, quindi avrà modo di riposare e riprendersi al meglio. Da capire i tempi di recupero di Tommaso Pobega, vittima di una frattura costale il 22 aprile.

Per quanto riguarda l’Inter, l’unico che sembra certo di saltare il derby contro il Milan è Robin Gosens. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’esterno tedesco ha rimediato una lussazione della spalla destra segnando il gol del 2-1 contro la Lazio. Non è necessaria un’operazione, però lo stop non sarà brevissimo. Tra riposo e rieducazione saranno necessari almeno 10 giorni, quindi l’ex Atalanta non ci sarà nell’andata della semifinale di Champions League.

Il titolare della fascia sinistra è Federico Dimarco, ma Gosens è comunque un’alternativa che fa comodo a Inzaghi. È uno bravo negli inserimenti in fase offensiva e in questa stagione ha anche segnato 4 reti tra Serie A e Champions League. L’Inter spera di recuperarlo per il primo match contro il Milan, però probabilmente lo avrà a disposizione solo per il ritorno. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.