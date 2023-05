Paolo Scaroni, annuncio sul bilancio del Milan: “Questo è l’obiettivo”

Scaroni ha parlato della crescita del Milan, sia sportiva sia economica: non ha mancato di complimentarsi anche con il Napoli.

Da alcune stagioni il Milan è ritornato sui giusti binari, ritrovando risultati sportivi e di conseguenza anche un miglioramento dei conti del bilancio. Dopo tanti anni complicati, è arrivata una svolta davvero positiva e che fa ben sperare per il futuro.

Due anni fa la squadra è tornata a conquistare l’accesso in Champions League, obiettivo fondamentale che mancava da troppo tempo. E nella scorsa stagione è persino arrivata la conquista del 19esimo Scudetto. Risultati che testimoniano la crescita del club, che adesso spera di confermarsi almeno in Champions League. In Serie A sta lottando per chiudere almeno quarto e in Europa si sta giocando l’accesso alla finale di Istanbul con l’Inter.

Paolo Scaroni felice della crescita del Milan

Intervistato da Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Paolo Scaroni ha espresso soddisfazione per quanto sta facendo il Milan: “Sono diventato presidente nel 2018 e abbiamo fatto una progressione fantastica. Ci siamo qualificati in Europa League nel 2019/2020, poi in Champions nel 2020/2021, nella scorsa stagione abbiamo vinto lo Scudetto e adesso siamo in semifinale di Champions League“.

Scaroni ha sottolineato quanto i risultati sportivi abbiano trainato anche quelli economici, fondamentali per avere solidità e maggiori prospettive per il futuro: “Anche i risultati economici ci stanno dando soddisfazione. L’obiettivo di quest’anno è chiudere con un bilancio in attivo. Supereremo i 350 milioni di fatturato. I nostri ricavi sono in crescita e spero sia l’anno giusto per essere in positivo. L’ultima volta in cui il Milan ha chiuso in attivo era il 2006“.

Il presidente del Milan si è anche congratulato con il Napoli, ormai vincitore dello Scudetto e autore di una stagione veramente fantastica: “Ha ottenuto risultati fenomenali sia a livello sportivo sia a livello economico. Ha fatto acquisti formidabili, ha un allenatore bravissimo, faccio i miei complimenti ad Aurelio De Laurentiis, è lui che ha gestito tutta questa operazione, a partire da quando ha acquisito il Napoli tanti anni fa“. Dopo le tante polemiche, alimentate dalla sponda napoletana, arrivano parole positive da parte di Scaroni.