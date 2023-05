Milan-Leao: “Così firma immediatamente”

Arrivano le dichiarazioni del giornalista che parla del futuro dell’attaccante: svolta attesa già nelle prossime. Ecco il punto della situazione

La testa è chiaramente alla partita di domani contro la Cremonese. Un match di vitale importanza per il Diavolo, che deve assolutamente conquistare i tre punti per continuare la propria rincorsa alla Champions League.

Il pareggio contro la Roma ha permesso all’Inter di agganciare i rossoneri e l’Atalanta è lì a sole due lunghezze. Sbagliare complicherebbe tutto. Non si può dunque pensare all’euro derby ma nemmeno al match di sabato prossimo che metterà di fronte Milan e Lazio, in una sfida davvero cruciale.

Nel pomeriggio ne sapremo certamente di più in merito alle scelte di Stefano Pioli, che sta pensando di cambiare qualche pedina. Sono dunque ore calde per il Milan, ma non solo per la formazione che sfiderà la Cremonese.

Sui giornali sportivi si continua a parlare della trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, che appare davvero essere arrivata ad una svolta. L’accordo di massima tra il calciatore e il Diavolo è stato raggiunto a circa sette milioni di euro netti a stagione.

Svolta Leao

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto fare il punto della situazione, parlando di momento importante. Tra oggi e domani potrebbe davvero arrivare la svolta: “Sono ore decisive, c’è qualcosa di diverso rispetto a prima perché il Milan dopo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport tace ma non smentisce. Sembra che sia una ricostruzione plausibile. Siamo dunque nella direzione giusta, sono ore decisive perché oggi o al massimo domani saranno le ore della transazione con lo Sporting, che faciliterebbe le cose, ma il Milan andrebbe avanti lo stesso”.

Nodo clausola – “Il Milan vuole togliere dalle spalle di Leao questa zavorra di 22 milioni. L’accordo tra il club rossonero e il Milan sembra essere stato raggiunto giovedì/venerdì scorso 7 milioni di euro più 2 alla firma. Il Lille in sintonia con il Milan vuole chiudere il discorso Sporting. Nel momento in cui la famiglia Leao avrà la garanzia che i 22 milioni non ricadranno sulle spalle di Rafael, secondo me Leao firmerà immediatamente. Il papà ha sempre detto che firma per il club che gli dà garanzie che non ci sia più sulle spalle la zavorra della multa. Oggi massimo domani se ne saprà più”.