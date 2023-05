ML – Tomori e Pobega, allenamento personalizzato a Milanello: le ultime

Gli ultimi aggiornamenti da Milanello sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori di Pioli alla vigilia di Milan-Cremonese.

Domani sera il Milan ospita la Cremonese a San Siro e non può fallire. Vittoria obbligatoria per la squadra rossonera, che per qualificarsi alla prossima Champions League deve evitare nuovi passi falsi. Già all’andata a Cremona pareggiò clamorosamente, stavolta non può permettersi di sbagliare.

Oggi a Milanello il gruppo si è allenato per preparare al meglio la nuova partita di campionato. Come appreso da MilanLive.it, Alessandro Florenzi ha regolarmente lavorato con i compagni dopo aver smaltito la febbre che gli aveva impedito di essere convocato per la trasferta a Roma.

Per quanto riguarda Fikayo Tomori (contusione alla coscia destra a Roma) e Tommaso Pobega, lavoro personalizzato presso il Centro Sportivo di Carnago. L’ex Chelsea comunque non può giocare contro la Cremonese, dato che l’ammonizione rimediata sabato allo stadio Olimpico gli è costata la squalifica (era diffidato). Invece, il centrocampista triestino sta recuperando da una frattura costale composta accusa in allenamento prima della trasferta a Lecce.

Tomori sarà nuovamente a disposizione per la prossima partita contro la Lazio. Il suo infortunio non era nulla di preoccupante. Tornerà tra i convocati di Stefano Pioli per il big match di sabato pomeriggio. Il mister spera di recuperare anche Pobega, una soluzione in più per il centrocampo.