Highlights Milan-Cremonese: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Cremonese, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato mercoledì 3 maggio a San Siro per la 33.a giornata

Ampio turnover per il Milan che si presenta al cospetto della Cremonese con un attacco inedito formato da Origi, Saelemaekers, Diaz e De Ketelaere. Fuori anche Theo Hernandez sostituto all’inizio da Ballo Toure.

Il Milan, come prevedibile, controlla la partita anche se con un ritmo compassato che crea pochi pericoli alla Cremonese. Al 13′, i rossoneri riescono a sbloccare la partita con il gol di Saelemaekers che batte Carnesecchi in uscita. L’esultanza di San Siro viene però subito bloccata dalla decisione di Pairetto che annulla il gol per fuorigioco millimetrico del belga.

Poco dopo il gol annullato, grandissima occasione per De Ketelaere che approfitta di un errato disimpegno e si presenta solo davanti a Carnesecchi. Debole il tentativo di dribbling di Charles che viene bloccato dal portiere. Ci prova anche Origi con un insidioso diagonale sul quale l’estremo difensore ospite si fa trovare pronto. Nel finale di primo tempo succede poco o nulla mentre dagli altri campi arrivano risultati “preoccupanti” con l’Inter e la Lazio avanti su Verona e Sassuolo.

Il Secondo Tempo

Nel secondo tempo chi si aspettava un Milan più tambureggiante nel ritmo si deve subito ricredere. Stenta a decollare la manovra dei rossoneri. Ci si mette anche Brahim Diaz a complicare la serata rossonera divorandosi il gol dell’1-0 con un colpo di testa spedito alto sulla traversa a porta vuota.

Sulla successiva ripartenza la Cremonese si procura un’occasione simile alla precedente del Milan con Valeri che spara alto sulla traversa di testa da posizione favorevole. Pioli manda in campo Giroud e Leao ma il Milan non decolla e la Cremonese ne approfitta. Su un lancio in profondità Okereke beffa un incerto Kalulu e Thiaw e batte Maignan.

Cala il gelo su San Siro. Leao ha subito l’occasione del pareggio ma conclude malamente sul fondo solo in area. Quando sembra tutto finito su una punizione dal limite di Messias, la palla finisce in rete beffando Carnesecchi. I rossoneri tentano l’assalto finale ma le speranze di rimonta si infrangono sul tiro di Krunic dal limite che Carnesecchi devia in tuffo in angolo. Finisce con un mortifero 1-1. L’Inter sorpassa e si porta a +2. Sabato con la Lazio non si può sbagliare per tenere in vita le residue speranze di quarto posto. Siamo sesti a pari punti con Atalanta e Roma.