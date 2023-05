Milan, il Real ha deciso il futuro di Brahim Diaz

Le ultime sul futuro del numero dieci del Milan. Lo spagnolo, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è diviso tra il Diavolo e il Real Madrid. Ecco cosa potrebbe succedere

Al centro o a destra, ormai non fa più differenza. Per Stefano Pioli, Brahim Diaz è ormai diventato un elemento troppo importante per rinunciarci. Così nelle ultime partite ha giocato soprattutto come esterno, lasciando spazio a Ismael Bennacer come ‘falso’ trequartista.

Lo spagnolo è davvero una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico di Parma e lo dimostra il fatto, che anche stasera sarà titolare. Dovrebbe farlo in una posizione insolita per lui, ma giocando insieme a De Ketelaere e Saelemaekers è molto probabili che la sua partita inizi a sinistra. La sensazione, però, è che i tre trequartisti non avranno ruoli ben definiti, avendo la possibilità di cambiare.

Diaz è chiamato ad una prova importante, dopo un leggero calo contro la Roma. La stagione dello spagnolo è stata più che positiva, con prestazioni top soprattutto contro le big. E’ stato così decisivo contro il Tottenham in Champions e contro il Napoli sia in Europa, che in Serie A, ma i tifosi si porteranno nel cuore anche il super gol messo a segno contro la Juventus.

Diaz è un pupillo di Pioli, che non avrebbe alcun dubbio sulla sua riconferma. Ma come vi abbiamo raccontato in questi giorni serve trattare con il Real Madrid per trovare un accordo. La crescita dello spagnolo spingerà il Milan a fare un sacrificio economico maggiore, ma serve che le parti siano d’accordo.

L’alleato del Milan

Il Real Madrid non è convinto totalmente di privarsi del suo giocatore. Parte della dirigenza dei blancos vorrebbe puntare su di lui. La sensazione, però, come vi abbiamo raccontato, è che alla fine sarà la volontà di Diaz ad essere accontentata, visti gli ottimi rapporti tra il Diavolo e il Real.

Nel frattempo dalla Spagna arrivano ottime notizie, che se confermate farebbero sorridere Pioli e tutti i tifosi rossoneri. Il Real Madrid – secondo quanto riporta ElNacional.cat – sarebbe pronto a rinunciare a Brahim Diaz, accettando l’offerta da 22 milioni di euro del Milan, con il rinnovo di Asensio. L’esterno spagnolo, accostato da tempo al Diavolo, è tornato ad essere sempre più centrale nel progetto blanco e il prolungamento appare davvero vicino. Un prolungamento che sarebbe il miglior alleato del Milan .