Milan, un Diavolo più rosso: De Ketelaere non sarà solo

Il fantasista, ex Club Brugge, non sarà l’unico belga in campo nel match di stasera contro la Cremonese. I rossoneri cambiano ancora una volta pelle

Sarà un Milan diverso quello che affronterà stasera la Cremonese di Ballardini. Dopo la partita contro la Roma, il Diavolo si prepara a cambiare pelle e a fare riposare alcuni calciatori.

Partiranno così dalla panchina elementi importanti come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Sabato arriva la Lazio a San Siro, prima dell’Euro-Derby. Pensare di poter schierare gli stessi calciatori sempre sarebbe follia. I due esperti del gruppo non saranno gli unici a tirare il fiato: vanno verso la panchina anche Rade Krunic, Sandro Tonali e Rafael Leao.

Tanti cambi per un Diavolo, pronto a diventare un po’ più rosso, rispetto al solito. Sì perché Stefano Pioli è pronto a mandare in campo per quattro giocatori nati in Belgio. La notizia del rilancio di Charles De Ketelaere, dal primo minuto, è confermata. L’ex Club Brugge non sarà l’unico: vanno verso una maglia da titolare anche Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers e Divock Origi.

Voglia di riscatto

Una partita che può essere una buona occasioni per tutti. Il futuro al Milan può passare anche da questo match, soprattutto per il centrocampista di proprietà del Wolfsburg.

Il club rossonero potrebbe riscattarlo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Ad oggi la sua conferma è lontana ma Maldini e Massara, che stimano parecchio il calciatore, sono pronti a trattare con i tedeschi e chissà che Ante Rebić non possa diventare la giusta pedina di scambio per chiudere l’affare. E’ chiaro che queste ultime partite possono essere uno stimolo in più per la dirigenza rossonera a cercare un accordo con i tedeschi.

Situazione sempre più complicata, invece, per Origi, che rischia di essere ‘tagliato’ dopo solo una stagione. L’idea di cederlo in estate è sempre più viva, ma Pioli si augura ugualmente che l’ex Liverpool possa riuscire a dare una mano al suo Milan. Serve davvero tanto il suo apporto, dopo l’ennesimo stop di Zlatan Ibrahimovic.

Chi si è preso il Milan da tempo è, invece, Saelemaekers. L’esterno, autore di un gol importante contro la Roma, è chiamato, però, ad alzare il proprio livello. Sono anni che si parla di un possibile acquisto sulla destra. La definitiva esplosione dell’ex Anderlecht farebbe cambiare idea un po’ a tutti. Saelemaekers deve crescere dal punto di vista realizzato per far il sito definitivo.

Ma Milan-Cremonese sarà soprattutto la partita di Charles De Ketelaere. Anche il match di stasera può essere quello giusto per il talento belga. Serve un guizzo, una gioia per mettersi alle spalle tutte quelle paure che lo stanno bloccando. Avere un De Ketelaere in più nel motore in questo finale di stagione, sarebbe fondamentale.