Lazza in concerto a Napoli: botta e risposta, lo sfottò è tutto da ridere (VIDEO)

Incredibile l’intervento di Lazza a Napoli durante il concerto. Il cantante rap di nota fede milanista ha lanciato una frecciatina clamorosa ai partenopei

La doppia sfida di Champions League tra Milan e Napoli è ormai storia. Si è assistito ad un confronto di fuoco, nel quale, alla fine, hanno avuto la meglio i rossoneri. 1-0 il risultato dell’andata a San Siro, 1-1 quello del ritorno al Maradona. Gli azzurri ci credevano eccome nel passaggio del turno. Avevano addirittura festeggiato il sorteggio che li ha visti incontrare il Milan ai quarti di finale della competizione, sicuri della vittoria e del successo.

Ma il calcio è altro. Il calcio non è pronostico, soprattutto in una competizione prestigiosa come la Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, con le strategia e le idee è riuscito a contenere la corazzata napoletana e a portare a casa la qualificazione alla semifinale. Increduli, tutti, soprattutto i tifosi azzurri, tanto soddisfatti del cammino della squadra di Spalletti in campionato. Ci sono ormai pochissimi dubbi sulla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, ma è inutile sottolineare che l’amarezza e la delusione per l’uscita dalla Champions League persistono.

A dimostrarlo è quanto accaduto ieri sera nel capoluogo campano durante un concerto musicale. Ad esibirsi sul palco il cantante Lazza, di nota fede milanista. Il rapper non le ha mandate a dire al popolo napoletano.

Lazza in rossonero a Napoli

Simpatico quanto accaduto su un palco di Napoli mercoledì sera. In occasione di un concerto musicale si è esibito Lazza, il noto cantante rap che si è classificato in seconda posizione a Sanremo 2023. Il successo gli è piombato addosso grazie al singolo “Cenere“, ma negli ultimi tempi ha acquisito fama anche per la sua fede milanista. Lazza è un vecchio cuore rossonero, grande amico di Leao e di altri giocatori del Diavolo. E’ uno a cui piace parecchio scherzare, come ha dimostrato ieri sul palco di Napoli.

Lazza si è presentato con una divisa rossa e nera (pantaloni neri, maglia rossa), e il che ha subito creato un certo clamore tra il pubblico partenopeo. Si sono alzate le voci e il cantante rap non ha potuto fare a meno di rispondere, cogliendo la palla al balzo. Ha esordito dicendo “Dai ragazzi non parliamo di calcio stasera”, ma poi ha aggiunto una frase tosta, chiara frecciatina ai tifosi napoletani. “Però sono molto contento che oggi che è mercoledì potete essere qua perché siete usciti dalla Champions, quindi è un giorno di festa” ha detto Lazza al microfono, scatenando ancora di più la folla.

Si è trattato chiaramente di una battuta campanilistica, con il concerto che è proseguito tranquillamente e senza problemi. Ma il cantante rap, a distanza, ha gasato parecchio i tanti fan rossoneri, conquistando altri consensi dall’ambiente.