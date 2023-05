Giorgia Palmas, è già estate: bikini da sogno, il sole la bacia (FOTO)

Splendida Giorgia Palmas, che continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza mediterranea sui social: l’ex volto di Milan TV in grande forma.

Il debutto come velina di Striscia la Notizia è ormai solo un lontano ricordo. La carriera professionale di Giorgia Palmas è andata oltre, con tantissimi progetti a cui ha partecipato ed anche attività individuali non di poco conto.

La modella sarda, classe 1982, ha superato da poco i 40 anni di età. Ma sembra proprio non sentirli e non dimostrarli, visto che ancora oggi è considerata una delle donne più belle ed in forma del mondo dello spettacolo italiano.

Inoltre la sua fisicità prorompente e sensuale viene spesso messa in bella mostra sul suo profilo Instagram. La Palmas è seguita sui social da ben 1,9 milioni di follower, tutti attratti dalla solarità, dal sorriso e dalle forme sempre perfette dell’ex velina.

Giorgia Palmas, da Milan TV a Instagram: cosa da oggi

Pelle olivastra, capelli mori e occhi scuri e profondi. Giorgia Palmas incarna da sempre la bellezza mediterranea, con i colori tipici della sua splendida regione di origine, la Sardegna.

Tutte qualità estetiche che la Palmas mostra quotidianamente sui social. Una delle ultime immagini pubblicate su Instagram è una sorta di celebrazione dell’arrivo del caldo e dell’estate ormai alle porte. Giorgia è intenta a prendere il sole nel proprio giardino con un bikini minuscolo, mettendo in bella mostra il suo fisico tonico e praticamente perfetto.

I tifosi rossoneri sono molto affezionati a Giorgia Palmas, visto che per diversi anni (a partire dal 2018) è stata volto principale di Milan TV, il canale tematico del club. La modella cagliaritana ha presentato diversi programmi ed approfondimenti legati al Milan. Negli ultimi due anni è stata rimpiazzata da colleghe del calibro di Giorgia Tavella e Giusy Meloni.

La carriera della Palmas è spesso stata legata al mondo dello sport. Infatti in passato ha condotto assieme alla sua ex collega velina Elena Barolo lo storico Processo di Biscardi nel 2017-2018, oltre ad essere stata eletta madrina per alcune edizioni del Giro d’Italia di ciclismo e del Motorshow.

Giorgia Palmas ha legami sportivi anche per quanto riguarda la vita sentimentale. Ha avuto una lunga relazione con il calciatore Davide Bombardini, ex Roma e Palermo, con cui ha avuto la sua primogenita Sofia. Mentre da qualche anno è sposata con il nuotatore Filippo Magnini, lui però grande tifoso dell’Inter.