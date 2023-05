Milan-Lazio, Sarri in emergenza: rischia una doppia assenza pesantissima

L’attaccante dei biancocelesti non si è allenato nella rifinitura e la sua presenza domani con i rossoneri non è certa

Domani pomeriggio alle 15 Milan-Lazio apre la 34esima giornata di Serie A. Gara fondamentale per la corsa ai primi quattro posti, anche perché nel weekend si giocano altri due scontri diretti in chiave Champions: Roma-Inter e Atalanta-Juventus.

I rossoneri sono al quinto posto al momento e hanno bisogno di una vittoria per la classifica, sperando magari anche in un passo falso dell’Inter, ma le squadre sono tutte in pochi punti e c’è da pensare solo al proprio risultato. Stefano Pioli ha deciso che punterà sui migliori per la sfida contro i biancocelesti, per cui dovrebbero tornare dal primo minuto sia Rafa Leao che Olivier Giroud, oltre che Theo Hernandez. Qualche dubbio invece sulla trequarti.

Non ha problemi di turnover Maurizio Sarri, che però è alle prese con qualche tegola dell’ultim’ora a causa di alcuni problemi fisici. A centrocampo è emergenza perché, oltre a Danilo Cataldi, non ci sarà neanche Matias Vecino. L’uruguayano aveva lasciato il campo alla fine del primo tempo della gara con il Sassuolo e i controlli hanno evidenziato una piccola lesione, che lo terrà fuori dal match di domani contro il Diavolo.

Zaccagni non è presente alla rifinitura

Scelte obbligate quindi in mediana per Sarri, con Marcos Antonio in cabina di regia e ai suo lati i soliti Milinkovic Savic e Luis Alberto. Ma non sono finiti qui i guai per la formazione capitolina, perché alla rifinitura di stamattina non era presente neanche Mattia Zaccagni.

Per la seduta tattiva Sarri non ha avuto a disposizione l’ex Verona. Non è ben chiaro se la sua assenza fosse dovuta solo a motivi precauzionali o se ci siano problemi importanti. La seconda seduta di giornata chiarirà il tutto. Si tratterebbe di un’assenza molto importante per la Lazio, visto che Zaccagni è il bomber insieme a Immobile con 10 centri in campionato.

Il classe ’95 era stato protagonista anche nella gara d’andata con la rete del momentaneo 2-0 e si tratterebbe chiaramente di un avversario molto fastidioso in quella zona di campo per Davide Calabria. Nel caso in cui l’esterno non dovesse farcela, allora al suo posto toccherebbe allo spagnolo Pedro. Nelle prossime ore si capirà di più su questa situazione.