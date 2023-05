Milan, Pioli ha scelto la formazione: c’è un solo dubbio

Tuttosport riporta le ultime di novità formazione in vista del big match di domani pomeriggio tra Milan e Lazio. Pioli sembra avere un solo dubbio

Domani il Milan è atteso in un San Siro gremito di tifosi per affrontare una delle sfide più importanti della stagione, senza se e senza ma. Ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri a far da rivale, una diretta concorrente al quarto posto. E’ vero che i biancocelesti hanno fatto molto meglio dei rossoneri nell’ultimo periodo, non a caso occupano il secondo posto in solitaria della classifica di Serie A, a quota 64 punti. Ben sei in più rispetto al Milan (58).

Vincere equivarrebbe a mangiucchiare punti importanti alla rivale romana e avvicinarsi quanto più al quarto posto, considerando l’altro scontro diretto tra Roma e Inter che potrebbe a sua volta smuovere gli equilibri della classifica. Sappiamo bene che l’impresa non sarà semplice, dato che la Lazio di Sarri sta giocando un gran calcio in questa stagione, tra i migliori assai probabilmente. Il Milan dovrà dimostrare di essersi smarrito ma non perso, e che le sue qualità sono così grandi da poter recuperare ai recenti errori.

Entrambe le squadre hanno comunque avuto poco tempo per preparare la sfida, dato che l’ultima di campionato si è giocata mercoledì nel turno infrasettimanale. Stefano Pioli, in vista della Lazio e dell’andata di Champions mercoledì, aveva attuato un grasso turn over contro la Cremonese. Contro i biancocelesti è pronto a stravolgere di nuovo tutto. Le ultime sulla formazione rossonera le riporta Tuttosport.

Verso Milan-Lazio, solo un dubbio in difesa per Pioli

L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che Stefano Pioli ha ben chiare le idee in vista del big match contro la Lazio a San Siro. L’idea principale del mister rossonero è quella di tornare in campo con i titolari data la portata dell’avversario. Per questo, è pronto Fikayo Tomori a tornare al centro della difesa. Chi al suo fianco? Kalulu è destinato alla panchina dopo i 90 e passa minuti di Cremona e l’erroraccio sul gol di Okereke. Pioli deve ancora decidere se affidarsi a Kjaer o a Thiaw, considerando che quasi certamente il danese giocherà dal primo minuto contro l’Inter in Champions.

Per il resto pochi dubbi. Calabria terzino a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo tornano Tonali e Krunic, come sulla trequarti Leao a sinistra e Bennacer al centro del reparto. A destra Junior Messias è favorito a Brahim Diaz, ma questa è una riserva che potrà essere sciolta definitivamente domani. Torna infine Giroud al centro dell’attacco rossonero, con la speranza di di essere decisivo con qualche gol pesante.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer (Thiaw), Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.