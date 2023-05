Serie A, Milan-Lazio: le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Sarri per il big match di campionato.

Dopo il deludente pareggio casalingo contro la Cremonese, il Milan è praticamente costretto a sconfiggere la Lazio. Oggi alle ore 15:00 a San Siro va in scena una partita che può essere decisiva per la corsa Champions League della squadra di Stefano Pioli.

All’andata allo stadio Olimpico i ragazzi di Maurizio Sarri si imposero per 4-0. I rossoneri misero in campo una prestazione pessima e furono annientati. Questo pomeriggio servirà una prova completamente diversa, più in linea con quella offerta nella straordinaria vittoria 4-0 a Napoli del 2 aprile che sembra quasi lontanissima nel tempo ormai.

Serie A, Milan-Lazio: le formazioni ufficiali di Pioli e Sarri

Se contro la Cremonese era stato fatto un turnover per cercare di gestire le energie in questo finale di stagione, oggi Pioli non può che affidarsi ai titolarissimi. L’unica novità è l’impiego di Junior Messias al posto di Brahim Diaz come esterno destro offensivo. Da segnalare il ritorno in panchina di Tommaso Pobega, mentre Alessandro Florenzi è out per un lieve problema muscolare. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lazio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Adli, Bakayoko, Diaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Basic, Bertini, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini.