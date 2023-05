Rinnovo Leao, Mendes a Milano: “Manca solo la firma”, l’annuncio del giornalista

Jorge Mendes a Milano, possibile incontro con la dirigenza del Milan: sul tavolo il rinnovo di Rafa Leao, ormai vicinissimo.

In questi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara in questi giorni stanno lavorando intensamente per chiudere il rinnovo di Rafael Leao. Trapela grande fiducia e la speranza è quella di riuscire ad arrivare alle firme molto presto.

Stando ad alcune indiscrezioni, è possibile che il giocatore firmi prima del derby di Champions League contro l’Inter, quindi lunedì o martedì. Sarebbe un bel modo per arrivare al big match. I tifosi aspettano da mesi questa firma e auspicano che finalmente le parti definiscano l’accordo. Per il portoghese la permanenza al Milan è la soluzione migliore. Ha il tempo per cercare, eventualmente, nuove sfide. Deve ancora crescere molto e la piazza rossonera è ideale per lui.

Rinnovo Rafael Leao, Jorge Mendes vede il Milan

La trattativa per il rinnovo di Leao non è stata semplice per tanti motivi. Non era solamente questione di trovare l’intesa sullo stipendio, aspetto comunque mai banale. Com’è noto, c’è un cospicuo risarcimento che Rafa deve versare (assieme al Lille) allo Sporting CP. Si tratta di circa 22 milioni di euro, compresi interessi e spese legali.

Inoltre, anche se la procura di Leao è affidata all’avvocato Ted Dimvula, comunque il suo ex agente Jorge Mendes non si è fatto da parte. Molti lo hanno descritto come una figura molto vicina a papà Antonio, una sorta di “consigliere”. Una situazione non completamente chiarita.

E secondo quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto su Relevo, ieri Jorge Mendes era a Milano. Non bisogna escludere un incontro con la dirigenza rossonera proprio per Leao o magari per qualche altro giocatore gestito dalla sua agenzia, la Gestifute. Nella lista ci sono diversi nomi che potrebbero fare comodo alla squadra di Stefano Pioli.

Tutto fa pensare che sia Rafa l’argomento principale della discussione. Lo stesso Moretto scrive che ormai manca solo la firma sul rinnovo del contratto. L’intesa verbale è stata raggiunta in questi giorni. I rumors dicono che l’esterno portoghese siglerà un accordo da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Non rimane che attendere altri eventuali aggiornamenti, ma trapela più fiducia che mai.