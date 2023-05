Romagnoli polemico: “Decisioni arbitrali clamorose. Meglio non parlare…”

Alessio Romagnoli, il grande ex di Milan-Lazio, ha mostrato grande malcontento al temine della partita per le decisioni arbitrali. Le sue parole

Milan-Lazio è ormai storia. 2-0 il risultato finale a San Siro, con i rossoneri di Pioli che hanno conquistato tre punti fondamentali per la lotta al quarto posto. La gara si è decisa nel primo tempo, con le reti di Ismael Bennacer e Theo Hernandez. Come capita spesso, però, non sono mancate le polemiche a partita terminata. Dal presunto gol da annullare a Bennacer, alle critiche generali all’arbitro in campo, Rapuano.

Sia Maurizio Sarri che Alessio Romagnoli si sono lamentati a fine gara. L’allenatore della Lazio, nello specifico, ha quasi accusato Rapuano di voler indirizzare la partita. Il capitano biancoceleste, invece, grande ex della gara, ha mostrato grande fastidio per la conduzione dell’arbitro in generale. Lamentele chiare ai microfoni di Lazio Style Channel nel post di Milan-Lazio:

“Partita equilibrata, purtroppo l’inizio ci ha penalizzato un po’. Per non pensare poi a tutte le decisioni arbitrali di cui è meglio non parlare. Se ci lamentavamo finivamo forse in uno in campo. Sono state scelte clamorose”.