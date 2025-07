Il Milan stupisce tutti, nome nuovo per l’attacco rossonero

Tare sta pensando a un centravanti che finora non era mai stato accostato al club: sarà colpo a sorpresa?

Il Milan ha almeno altri quattro acquisti da fare in questa sessione estiva del calciomercato. Uno sarà un attaccante, dato che dietro a Santiago Gimenez oggi c’è solo Lorenzo Colombo, però destinato a essere ceduto. Partiti Tammy Abraham, Luka Jovic e Francesco Camarda (ufficiale il prestito al Lecce), Igli Tare ha il compito di prendere un profilo adatto alle esigenze di Massimiliano Allegri.

Deve essere un centravanti in grado di garantire un buon numero di gol, ovviamente, ma anche di saper dialogare bene con i compagni. L’intenzione sembra quella di ingaggiare un calciatore che sia anche forte fisicamente, bravo a tenere la palla e a far salire la squadra, oltre a far sentire la sua presenza in area. Ci sono tanti nomi accostati al club in queste settimane.

Attaccante Milan, nuova idea di Tare: le ultime news

Negli ultimi giorni è spuntato fuori Victor Boniface come profilo gradito. Il Milan ha chiesto informazioni, però strapparlo al Bayer Leverkusen è complicato per una questione di costi. Tra le idee figura anche Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan starebbe pensando pure a Jean-Philippe Mateta, francese classe 1997 del Crystal Palace. Nessuna trattativa, al momento, solo un sondaggio con l’entourage. Per caratteristiche piace, inoltre ha un contratto che scade a giugno 2026, quindi il prezzo potrebbe non essere esagerato. Nella scorsa stagione 17 gol e 4 assist in 46 presenze. È la prima volta in assoluto che Mateta viene accostato al Diavolo.

E parlando con l’entourage del terzino sinistro Archie Brown del Gent, è emerso anche il nome di Nicolas Jackson. Matteo Moretto spiega che il Chelsea è disposto a farlo partire, ma solo di fronte a un’offerta molto importante. A livello di costi è un affare complicatissimo per il Milan, che comunque ha chiesto informazioni per capire la situazione. L’attaccante senegalese era un obiettivo quando giocava nel Villarreal, ma poi scelse il Chelsea. Oggi appare molto complicato imbastire un’operazione per il suo arrivo a Milano. I Blues chiedono almeno 50 milioni di euro.