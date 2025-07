Disastro Ferrari, scoppia il caso Hamilton: c’è la data decisiva

Ancora un weekend da dimenticare per la Ferrari: i risultati continuano ad essere deludenti. Il punto della situazione

La pazienza è ormai finita. Anche a Silverstone i risultati per la Ferrari non sono arrivati: Lewis Hamilton ha sprecato un’occasione importante, finendo ai piedi del podio, Charles Leclerc ha addirittura chiuso al quattordicesimo posto dopo aver sbagliato ogni scelta.

Il monegasco ha azzardo montando le gomme da asciutto quando la pista ancora non lo permetteva, compromettendo di fatto tutto fin dall’inizio. Il britannico, come detto, ha avuto la possibilità di salire sul terzo gradino, regalando un sorriso ai tifosi del Cavallino, ma non c’è stato nulla da fare.

Dietro alle due McLaren, Norris e Piastri, che come al solito hanno fatto gara a se, si è piazzato Hulkenberg con la sua Sauber. Un risultato sorprendente, dovuto ad un clima pazzo, che ha portato le Mercedes a sbagliare come Leclerc. In difficoltà anche Verstappen, che alla fine ha chiuso al quinto posto.

Ferrari, delusione totale

Hulkenberg podium before Ferrari Hamilton podium — WE PUT THE L IN HAM-L-TON (@luke_ari0) July 6, 2025

Il primo podio di Hulkenberg, giustamente, viene festeggiato come una vittoria… per una squadra come la Sauber.

Sapete qual è la tragedia? Che se Lewis avesse agguantato quel 3° posto, Ferrari avrebbe fatto lo stesso! 🙈

40Mln/anno…#BritishGrandPrix https://t.co/ETq39neoOO — Vito Quaranta 🇮🇹 (@quaranta_vito) July 6, 2025

Hulkenberg got a podium before Lewis in a Ferrari…what a season https://t.co/ecSSCQZKoF — Nash 🇲🇾 (@HellbananAfc) July 6, 2025

Siamo la #Ferrari, non si può arrivare dietro alla #sauber, nemmeno se capita il finimondo! #F1 #BritishGP P.s.: complimenti a Nico Hulkenberg — Oste Vegano (@OsteVegano) July 6, 2025

L’Incredibile Hulkenberg!! Adesso si tratta di capire perché la Ferrari ha cacciato Binotto… — alberto porta (@albyporta) July 6, 2025

Nico Hulkenberg (Sauber) has more podiums than Lewis Hamilton (Ferrari) in 2025 pic.twitter.com/NADlUvDGu2 — Tobi 🧑🏿‍🍳 (@WheelWithWobi) July 6, 2025

Vedere una Sauber conquistare un podio in stagione prima di Lewis Hamilton non è chiaramente piaciuto ai tifosi della Ferrari. C’è così chi rimpiange Binotto, passato alla scuderia svizzera. D’altronde c’è pure la sua firma sul terzo posto di Nico Hulkenberg.

Il momento per Lewis Hamilton è dunque davvero complicato. Domenica è sfumata un’occasione importante e tutti si interrogano sul suo rendimento e sulla scelta di questo matrimonio che evidentemente non sta funzionando. A settembre si tireranno le somme e chissà che non si decida di chiudere il rapporto. E’ una possibilità che non si può certo escludere.