Ibrahimovic-Monza, Palladino: “Un campione, vedremo”

L’allenatore della formazione brianzola incensa l’attaccante svedese, che negli ultimi giorni è stato accostato con forza al club di Berlusconi

Siamo ormai a maggio e con la stagione che volge al termine si inizia a parlare con insistenza di mercato. Molti giocatori lasceranno il Milan a fine anno e tra questi ci sarà, con molta probabilità, anche Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, arrivato quasi alla soglia dei 42 anni, sta ancora decidendo il suo futuro. La sua straordinaria carriera si avvia nella fase conclusiva e le difficoltà di questa stagione lo hanno dimostrato anche a lui stesso. Nei primi sei mesi Ibra si è dedicato al recupero dall’intervento al ginocchio, ma quando è stato pronto per il rientro sono sorti nuovi problemi, stavolta di tipo muscolare. Il centravanti ora è alle prese con un problema al polpaccio e difficilmente scenderà più in campo in questo campionato.

Il suo addio al Milan è ormai praticamente certo, ma Zlatan sta valutando se proseguire ancora per un altro anno. un’ipotesi ci sarebbe anche in Serie A perché il suo vecchio amico Adriano Galliani lo prenderebbe volentieri nel suo Monza, squadra rivelazione dell’anno, che sta lottando per chiudere nella parte sinistra della classifica.

Palladino ‘avalla’ il possibile arrivo dello svedese

Si tratterebbe di un’ipotesi molto bella ed interessante, con Ibrahimovic che tornerebbe alla corte di Berlusconi e Galliani, e che andrebbe a sfidare il suo Milan l’anno prossimo. Il classe 1981 potrebbe chiudere da protagonista e provare a incidere la sua mentalità anche lì.

Il suo arrivo sarebbe senza dubbio avallato dall’attuale tecnico del Monza, Raffaele Palladino. Durante la conferenza stampa di vigilia per la partita dei brianzoli contro il Torino, l’allenatore si è espresso in questi termini su di lui: “L’ho conosciuto alla Juventus, era un mio modello come calciatore. Eravamo simili come caratteristiche, anche se lui aveva una stazza diversa. E’ un campione che ha fatto la storia del calcio. Mi accodo però a quello che ha detto Galliani: adesso è inutile parlare delle voci di mercato, c’è un campionato ancora in corso. Sulla prossima stagione vedremo più avanti”.

Palladino ha poi parlato anche del suo futuro, smentendo le voci di una chiamata da parte della Juventus: “Non ho ricevuto nessuna telefonata, da nessun club. Queste cose le gestisce il mio agente. Non è arrivato niente e non voglio sentire nulla extra Monza. Non voglio distrazioni: non è retorica, sono veramente sincero”. Il tecnico ha poi fatto i complimenti a Luciano Spalletti e al Napoli per lo Scudetto, dicendosi felice per la città