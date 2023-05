Infortunio Leao, c’è una speranza per l’Euroderby: “Se martedì…”

Sky Sport fornisce ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao. Il giornalista Peppe Di Stefano ha trasmesso una certa positività

Tegola enorme per il Milan di Stefano Pioli nel corso della partita contro la Lazio. L’infortunio di Rafael Leao, dopo pochissimi minuti dal calcio di inizio, ha fatto tremare l’ambiente rossonero. Perdere un giocatore così importante – il più importante probabilmente – in vista della semifinale di Champions League fa paura. Sappiamo bene quanto il portoghese riesca ad essere incisivo e decisivo. Caratteristiche uniche che permettono al Milan di contare su un giocatore capace di cambiare una gara da un momento all’altro.

Tra tre giorni si disputerà l’andata del derby di fuoco di Champions League, e oggi a Rafael Leao è stata evidenziata una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Questo l’esito delle visite mediche. Di cosa si tratta dunque e quando il portoghese potrà tornare in campo? Ciò che possiamo affermare è che si tratta di un infortunio di lieve entità, ma è chiaro che le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Il Milan non può permettersi di rischiare il giocatore peggiorando magari la situazione. C’è un finale di stagione da affrontare, e non si può perseverare.

C’è ansia di sapere se Leao potrà esserci mercoledì sera contro l’Inter a San Siro. Senza di lui non può essere la stessa cosa. Ma la grande sensazione è che soltanto mercoledì si avrà una risposta. Intanto, Peppe Di Stefano ha fornito ulteriori e importanti novità sulle condizioni di Rafa.

Di Stefano: “Leao giocherebbe, ma…”

Intervenuto come di consueto a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fornito ulteriori informazioni su quelle che sono le condizioni di Rafael Leao. Nello specifico, il giornalista ha trasmesso una certa positività, affermando che il giocatore rossonero non ha accusato dolore nella giornata di oggi, ma che, come accennato, il Milan vuole avanzare con estrema cautela e pazienza. Di seguito le parole di Di Stefano a Sky Sport:

“L’infortunio muscolare c’è anche se di lievissima entità. Il portoghese ha avvertito una leggera fitta ieri durante la partita con la Lazio. Oggi invece non sente dolore e ha iniziato il lavoro di fisioterapia. Domani proseguirà con questa e se martedì lavorerà con il gruppo ci sono buone possibilità che possa essere tra i convocati per l’Inter. L’intenzione del Milan però è quella di non rischiare niente. Per questo faranno delle valutazioni attente prima di prendere una decisione. La squadra non può rischiare di perderlo per il finale di stagione. Fosse per Leao giocherebbe, ma va gestito”.