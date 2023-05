Milan, colpo di scena: Galliani si prende De Ketelaere 

Pazzesca ipotesi di CDK al Monza: il “condor” Galliani potrebbe farne un’altra delle sue, strappando via il belga al Milan

Al Milan, De Ketelaere non convince nonostante le tante opportunità di conquistare tifosi e allenatore, quindi è stata avanzata più volte l’ipotesi di cessione, che potrebbe avvenire addirittura in Italia.

Il Milan viene da un periodo altalenante in cui ha conquistato successi in Champions League, ma anche zoppicato in Campionato. Intanto, il Napoli si è proclamato campione della stagione 2022-23 e il Milan è costretto a rincorrere per un posto nella prossima Champions League. Se il Diavolo vuole competere per portarsi a casa la seconda stella sulla maglia, deve innanzitutto lottare in campo, ma deve farlo anche sul mercato.

A questo ci pensano Maldini e Massara, nel tentativo di archiviare i talenti che hanno trascinato la squadra di Pioli. Parliamo di fenomeni come Leao, Giroud, Maignan e tanti altri. Solo per il portoghese, la vicenda rinnovo è ancora in bilico, anche se dalle parti di via Aldo Rossi trapela fiducia. Quasi tutti i pilastri della squadra, dunque, dovrebbero essere confermati sia dalla società che dall’allenatore per la prossima stagione.

Situazione diversa per un “fantasma” come Charles De Ketelaere, che a volte in campo c’è ma non si vede. Entra ed è poco incisivo, gioca titolare e non convince: per questo il club avrebbe pensato ad una nuova clamorosa parentesi al Monza.

Clamoroso De Ketelaere: può andare al Monza

Charles De Ketelaere è l’incognita di questa stagione per il Milan. Il trequartista è arrivato dal Bruges per circa 35 milioni, ma il suo valore – secondo Transfermarkt.it – pare sia già sceso sotto i 30 milioni. Tutti fattori che hanno fatto pensare ad una nuova sistemazione per lui.

Charles ha accumulato, tra una partita e l’altra, tra un turnover e l’altro, ben 29 presenze in Serie A e 7 nelle coppe. In tutto ciò, ha giocato solo 1000 minuti, pochi per dimostrare ciò di cui è davvero capace. Queste ragioni hanno spinto i dirigenti del club a valutare una sua cessione ad altri club di Serie A, che potrebbero accoglierlo in prestito facendogli guadagnare minuti preziosi ed esperienza utile a riscattarsi in Italia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Monza di Berlusconi e Galliani potrebbe essere la prima scelta per i dirigenti del Milan se dovessero cedere CDK in prestito. Un ambiente in crescita e privo di pressioni sarebbe il massimo per lui, ma ovviamente per ora sono solo indiscrezioni e rimangono tali.

Le qualità sicuro non gli mancano, anche perché in caso contrario non avrebbe mai potuto raggiungere i numeri da fuoriclasse che si sono visti con il Bruges. I colpi di classe sono molto frequenti del suo repertorio: con la suola o il tacco riesce spesso a giocarsela o servire compagni di squadra. Tutto ciò fa di De Ketelaere un calciatore prezioso e con una visione di gioco unica, ma che, probabilmente, ha solo bisogno di tempo per ambientarsi in un campionato come la Serie A.