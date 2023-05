Milan, ci siamo: Leao in sede

Rafael Leao a Casa Milan con il suo entourage per il rinnovo di contratto: il punto della situazione sul futuro del portoghese. Annuncio in arrivo

C’è Rafael Leao al centro dei pensieri dei tifosi del Milan. Il giocatore portoghese, fermatosi ieri al decimo minuto della sfida contro la Lazio, rischia seriamente di saltare l’Euro-derby di mercoledì sera.

La situazione dell’attaccante verrà monitorata giornalmente, ma il rischio che non ci sia contro l’Inter è davvero concreto. Ma fare pronostico in questo momento è chiaramente complicato. I tifosi incrociano le dita, sapendo che senza Leao in campo tutto è estremamente più complicato.

Il portoghese è il vero grande trascinatore di questo Milan. Lo ha dimostrato in più di una circostanza. C’è sicuramente il suo zampino nel passaggio del turno contro il Napoli, in cui ha vinto la sfida a distanza con Kvara. E’ stato devastante, come nel corso di tutto quest’ultimo mese.

Leao stava bene e il Milan e i suoi tifosi erano pronti ad aggrapparsi a lui ancora una volta. Il Milan non correrà alcun rischio e lo manderà in campo solo se davvero starà bene. C’è comunque una sfida di ritorno da affrontare, ma anche un campionato da portare in porto, con un quarto posto che vale la Champions League.

Sabato pomeriggio, il Milan ha comunque reagito alla grande all’assenza di Leao. E’ stato soprattutto Theo Hernandez a suonare la carica, ma è evidente che con il portoghese in campo sarebbe tutta un’altra storia.

Rinnovo in vista

Lo sanno benissimo gli uomini della società rossonera, che vogliono godersi per tanto tempo le giocate di Rafael Leao. E questi giorni sono quelli possibili del rinnovo.

Non solo campo, dunque, per il portoghese. Le prossime ore, dunque, potrebbero riservare delle sorprese per il tifoso: che la firma sia davvero vicina non è più un segreto. Leao ha detto sì ad un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, per cinque anni. Ma è davvero vicina la risoluzione di tutti quei problemi legati alla multa da versare nelle casse dello Sporting: ecco perché la prossima settimana può essere quella dell’accelerata finale.

Non sarà certo un caso se venerdì pomeriggio – come raccontato da Sky Sport – Rafael Leao sia stato in sede a Casa Milan, insieme al suo entourage, per incontrare la dirigenza rossonera. La firma del portoghese, mai come in questo caso, è davvero ad un passo. Il conto alla rovescia è finalmente partito.