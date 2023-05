Milan, finalmente il super bomber: incontro con l’agente

Maldini e Massara presto incontreranno l’agente di un attaccante che rappresenterebbe un grande rinforzo per Pioli.

Tra le esigenze del Milan per la prossima campagna acquisti c’è sicuramente l’ingaggio di un nuovo bomber. L’unico centravanti che dà delle garanzie è Olivier Giroud, che viaggia verso i 37 anni e le cui energie vanno gestite.

A fine stagione sia Zlatan Ibrahimovic sia Divock Origi potrebbero lasciare Milanello. Il 41enne svedese è vittima di diversi infortuni e non è più un giocatore affidabile. Difficile pensare che il club gli rinnovi il contratto in scadenza a fine giugno, pur avendo grande stima e rispetto nei suoi confronti. Per quanto concerne l’ex Liverpool, il rendimento è stato deludente ed eventuali offerte verranno prese in considerazione.

Calciomercato Milan, summit con il procuratore di un attaccante

Maldini e Massara stanno valutando diversi nomi per rinforzare il reparto offensivo. La scelta della prossima punta non va sbagliata, bisogna scegliere il profilo giusto che possa sposarsi bene con il calcio di Stefano Pioli e che possa poi offrire garanzie in termini realizzativi. L’ideale sarebbe prendere un bomber che abbia già dell’esperienza, ma sappiamo che la dirigenza è sempre molto attenta ai giovani.

Uno dei nomi graditi al Milan è Elye Wahi, 20enne francese rivelazione dell’attuale Ligue 1. Con la maglia del Montpellier ha messo insieme 17 gol e 5 assist in 30 presenze. Nell’ultima partita persa 5-4 sul campo del Lione ha segnato ben 4 reti. Se la sua squadra è praticamente salva, molto lo deve a lui.

Già nella passata stagione aveva iniziato a mostrare il suo valore, con 10 gol e 2 assist in 36 match. Questa è stata quella della crescita e gli ha attirato le attenzioni di diverse società importanti. Gli osservatori del Milan lo hanno tenuto d’occhio in questi mesi e non bisogna escludere un’offerta per comprare il suo cartellino.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha rivelato che nei prossimi giorni la società rossonera incontrerà William D’Avila, agente sia di Wahi che di Aster Vranckx. Quest’ultimo è arrivato in Italia in prestito dal Wolfsburg e il suo riscatto (fissato a 12 milioni di euro) è incerto. Il piatto forte del colloquio potrebbe essere l’attaccante francese, valutato circa 25 milioni.

#ACMilan will talk with the agent William D’Avila in the next days to decide the future of Aster #Vranckx (#Milan will not use the option to buy from #Wolfsburg for €12M) and to discuss the possible interest for #Montpellier’s striker Elye #Wahi (born in 2003). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2023

Wahi è alto 1,84 metri ed è un centravanti molto veloce, oltre che dotato tecnicamente e particolarmente concreto in area di rigore. Ha caratteristiche che tornerebbero molto utili a Pioli. Essendo giovane, i suoi margini di miglioramento sono ancora notevoli.