Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, euroderby valido per l’andata della semifinale di Champions League. Stefano Pioli e Simone Inzaghi vanno sul sicuro

Manca pochissimo alla partita dell’anno, quella che ogni tifoso rossonero e nerazzurro stava aspettando. Ma non soltanto. L’euroderby di Champions League emozionerà la serata di ogni vero appassionato di calcio. Un match che indubbiamente verrà seguito in qualunque parte del mondo. Le due cugine milanesi si affronteranno nel primo round della semifinale stasera alle ore 21.00, in un San Siro colorato pressoché di rossonero, dato che sarà il Milan a far da padrone di casa.

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, con le rispettive squadre, pensano a questa gara e all’obiettivo finale di Champions League ormai da troppo tempo. Così tanto che forse i deludenti risultati in campionato trovano una scusante che può essere lecita, in base ai punti di vista. Milan e Inter hanno avuto poco tempo per preparare la gara di stasera, avendo disputato l’ultima di campionato soltanto quattro giorni fa, e per lo più contro due avversarie dirette rivali al quarto posto come Lazio e Roma.

Tutto di corsa dunque, ma con le motivazioni, le ambizioni e la voglia di far bene alle stelle. Pioli e Inzaghi hanno organizzato il miglior undici da schierare in campo per ostacolare l’avversario. Le formazioni ufficiali di seguito.

Milan-Inter, come arrivano le squadre alla sfida di Champions

Sappiamo bene che a tenere con l’acqua alla gola l’ambiente Milan è stato l’infortunio di Rafael Leao nel match contro la Lazio. Elongazione al muscolo adduttore per il portoghese, che è stato in dubbio sino all’ultimo. Un giocatore troppo fondamentale in vista della gara contro l’Inter. Rafa ha svolto stamattina un test decisivo per comprendere i reali margini di recupero entro la partita di stasera. Alla fine, andrà in tribuna e non potrà essere utilizzato neanche a gara in corso. Pioli non vuole assolutamente rischiarlo in vista della gara di ritorno e del finale di stagione.

Quanto all’Inter, l’unico assente di lusso sarà Milan Skriniar, operatosi di recente alla schiena. Robin Gosens, invece, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo, ma non verrà impiegato da titolare dopo la lussazione alla spalla. Ieri ha lavorato ancora con un tutore. Scopriamo dunque la formazioni ufficiali di Milan-Inter, a chi Pioli e Inzaghi hanno deciso di affidarsi.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Messias, Rebic, Origi. Indisponibili: Florenzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Formazione Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi. Adisposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku. Indisponibili: Carboni, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.