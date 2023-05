Leo Messi in Arabia Saudita, affare confermato: stipendio stratosferico, i dettagli

Fonti saudite non hanno dubbi: Lionel Messi ha trovato un accordo col club arabo per la prossima stagione. Un mare di soldi in arrivo per l’argentino. Tutti i dettagli

Ha creato un clamore enorme la notizia della rottura tra Lionel Messi e il Paris Saint Germain. Un rapporto spezzato a causa del viaggio del fuoriclasse argentino in Arabia Saudita, in un lunedì in cui la squadra di Galtier si allenava regolarmente. Il “cattivo” (non siamo nessuno per giudicare) comportamento di Messi ha condotto il club parigino a svincolarlo a fine stagione. Insomma, nessun rinnovo, con il Campione del Mondo che dovrà presto trovarsi un altro club.

In realtà, quanto filtra dallo stesso paese arabo parla di un accordo ben definito tra Messi e l’Al-Hilal, uno dei maggiori club del campionato saudita. Nello specifico, la fonte saudita, che vuole rimanere anonima, ha riferito all’Agenzia France-Presse che la Pulce ha accettato un accordo ‘monstre’, qualcosa di irrinunciabile sia dal punto di vista economico che tecnico. Già, perché l’Al-Hilal è pronto a far felice la stella argentina acquistando a parametro zero anche Sergio Busquets e Jordi Alba, entrambi in scadenza col Barcellona. Due carissime conoscenze di Lionel.

E non soltanto. Pare che il club arabo si sia messo in contatto con Marco Verratti, l’ormai storico centrocampista del Paris Saint Germain che come Messi è entrato in conflitto con l’ambiente parigino tutto. Ma andiamo agli aspetti davvero cruciali. Quanto andrebbe a guadagnare Messi all’Al-Hilal? La fonte parla di un accordo quadriennale di 400 milioni complessivi. Cifra esorbitante! Peccato che sia arrivata una secca smentita.

Messi in Arabia Saudita: la smentita

E’ stato il padre di Lionel Messi a smentire l’accordo con l’Al-Hilal. Con una nota ufficiale, il genitore dell’argentino ha sottolineato che “non c’è assolutamente niente con nessun club per il prossimo anno”. E che “la decisione non verrà mai presa prima che Lionel concluda il campionato con il PSG”. Il tono di Jorge Messi non è stato affatto disteso nel comunicato da lui stesso diramato. Non ha affatto apprezzato il modo in cui alcuni media si siano fatti pubblicità utilizzando il nome del figlio, per lo più inventando notizie non veritiere. E’ infatti continuato così il comunicato:

“Ci sono sempre voci e molti usano il nome di Lionel per guadagnare notorietà ma la verità è solo una e possiamo assicurare che non c’è nessuna intesa con nessuno. Né verbale, né firmata, né concordata, e non ci sarà fino alla fine della stagione“. Nella nota, pubblicata sui vari canali social di Messi e della famiglia, si parla poi di mancanza di rispetto: “Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei media a cui queste fonti rispondono, che ci sia chi inganna consapevolmente e deliberatamente, senza fornire alcuna prova delle proprie affermazioni. Dovrebbero spiegare perché non contrastano l’informazione. Non vogliono che una verità rovini le loro ‘notizie'”.