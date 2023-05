Calciomercato Milan, offerta per Alvaro Morata: i dettagli

La conferma dell’interesse del club rossonero per l’attaccante dell’Atletico Madrid arriva direttamente dalla Spagna: occhio alla concorrenza

Siamo di certo nella fase più calda della stagione ma in casa Milan si comincia già a ragionare in ottica futura e a preparare la prossima stagione. La società rossonera è consapevole che serve qualche innesto nella rosa di Stefano Pioli e gli obiettivi sono diversi.

Il primo obiettivo per l’estate sarà assicurarsi un attaccante di primo livello che possa garantire una certa affidabilità in zona gol, con Olivier Giroud che potrà quindi rifiatare un po’ senza che si senta la sua mancanza. Le alternative quest’anno, da Ibrahimovic a Origi, passando anche per Rebic, non sono state utili per varie motivazioni. C’è quindi da intervenire sul mercato e le idee a Paolo Maldini e Ricky Massara non mancano sicuramente.

In tal senso, negli ultimi giorni è stato fatto con insistenza il nome di Alvaro Morata per il Diavolo, profilo idea e anche dall’appeal internazionale. Il trentenne ha un contratto fino al 2024 con l’Atletico Madrid e probabilmente la cifra per convincere i Colchoneros non dovrà essere altissima. Qualche giorno fa però l’agente Marco Busiello aveva un po’ smorzato l’entusiasmo smentendo la trattativa: “Morata-Milan, al momento non c’è niente”.

Conferma dalla Spagna: i rossoneri sfidano la Juventus

Tuttavia le voci non accennano a placarsi e la conferma arriva anche dalla Spagna, con Mundo Deportivo che insiste sull’interesse del Diavolo per il centravanti iberico. Un interesse che va avanti da tempo e che in questo momento ha più chance di concretizzarsi.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo spiega che, qualora il classe ’93 non dovesse prolungare il suo accordo con l’Atletico, allora in estate potrebbe salutare e il Diavolo è tra le pretendenti principali. L’attaccante ha realizzato 15 gol in stagione e sicuramente rappresenta un elemento di sicuro affidamento, che tra l’altro conosce già molto bene il campionato italiano.

Proprio in Serie A, infatti, sempre secondo Mundo Deportivo, c’è la vera concorrente dei rossoneri per il centravanti. Si tratta della Juventus, club con cui Morata ha già giocato per quattro stagioni (dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022). I bianconeri starebbero pensando a un ritorno per rinforzare il reparto avanzato. Nei prossimi mesi capiremo se il ragazzo lascerà di nuovo la Liga e quale strada prenderà eventualmente.