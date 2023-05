Gerrard al veleno: “Milan pauroso, non all’altezza di una semifinale”

Dichiarazione al veleno quella dell’ex centrocampista del Liverpool. Parole molto pesanti alla prestazione del Milan nella semifinale contro l’Inter

Pioggia di polemiche e critiche si sono abbattute sul Milan a partire da ieri sera, dopo la figuraccia nell’euroderby di Champions League contro l’Inter. Come dar torto alle analisi crudeli fatte alla prestazione dei rossoneri? E’ innegabile che la squadra vista ieri sera in campo ha deluso ogni aspettativa, protagonista di una delle peggiori prove della stagione.

Contro i nerazzurri, il Milan di Stefano Pioli è apparso debole, disorganizzato, inerme. Dopo i due gol presi nei primi dieci minuti della gara, i rossoneri hanno fatto una fatica enorme nel tentativo di recuperare il risultato. Di fatto, non c’è stato nulla fare. La partita è terminata 0-2. Oggi, ci si chiede perché e come il Diavolo abbia potuto affrontare in questo modo un match di così fondamentale importanza.

Cosa è andato storto? Sicuramente prendere un gol dopo 7 minuti e da calcio d’angolo ha ammazzato il morale, come anche ha pesato nettamente l’assenza di Leao. Ma la sensazione generale è stata che l’Inter attualmente conta una superiorità evidente sul Milan di Pioli. Come accennato, le analisi di vari personaggi illustri del calcio hanno rimarcato l’insufficiente prova dei rossoneri. Ma c’è stata un’opinione in particolare a sollevare un certo clamore. Ha parlato Steven Gerrard. Giudizio al veleno quello dell’ex Liverpool.

Gerrard: “Prestazione paurosa”

Subito dopo la partita ha parlato Steven Gerrard ai microfoni di BT Sport. L’ex Liverpool, oggi allenatore a spasso, ha usato parole molto dure per giudicare la prova del Milan contro l’Inter di mercoledì sera. “La prestazione dei rossoneri è talmente lontana dal livello di una semifinale di Champions League da essere risultata paurosa”. Si concordano con l’ex tecnico dell’Aston Villa gli aspetti negativi della prova della squadra di Stefano Pioli, ma le sue parole hanno inevitabilmente generato un certo malumore e antipatia nell’ambiente rossonero.

Il motivo è chiaro. Gerrard è uno dei protagonisti indiscussi della finale di Istanbul tra Milan e Liverpool del 2005. La stessa che i Reds si sono aggiudicati ai rigori dopo una clamorosa rimonta. Da 3-0 nel primo tempo, a 3-3 nel secondo; supplementari, rigori e coppa alzata al cielo dallo stesso Gerrard, ai tempi capitano del Liverpool. Le sue dichiarazioni hanno dunque bruciato parecchio all’ambiente Milan. Anche perché, va sottolineato, la sua squadra in quella finale non giocò un primo tempo migliore di quello giocato dai rossoneri mercoledì sera a San Siro.

Al contrario del Milan, però, quel Liverpool riuscì ad entrare in campo con la giusta determinazione per ribaltarla. Ma è inutile pensare al passato, ci sono ancora 90′ e più minuti da giocare. E il Diavolo può fare ricredere tutti, compreso Steven Gerrard.