Leao rinnova col Milan, c’è la firma: le cifre di stipendio e clausola

Leao e il Milan hanno accordo totale per il rinnovo: emergono tutte le cifre, ora si attende l’annuncio finale.

Il Milan e Rafael Leao andranno avanti insieme. In questi giorni le parti hanno raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto. Scongiurato il rischio di una cessione nella prossima finestra estiva di mercato e, ancora peggio, un addio a parametro zero nel 2024.

Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, il giocatore ha firmato il nuovo contratto con scadenza giugno 2028. Tutti i documenti sono pronti, presto ci sarà l’annuncio ufficiale del rinnovo. Ormai si tratta solo di attendere che il club rossonero ufficializzi tutto.

Leao dovrebbe andare a guadagnare uno stipendio da 5 milioni di euro netti più bonus. Un bell’aumento rispetto ai circa 1,5 milioni che ha percepito finora. Inoltre, c’è la conferma che la clausola di risoluzione salirà di valore: passerà da 150 a 175 milioni. Chi vorrà Rafa senza parlare con il Milan dovrà pagare tale prezzo.

Rafael Leão has now signed new long term deal with AC Milan until June 2028, confirmed and here we go! 🚨🔴⚫️ #ACMilan

All documents are finally completed, it will be official soon.

◉ €175m release clause.

◉ €5m net salary per season plus add-ons. pic.twitter.com/GriEltbo9q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023