Milan, i numeri disastrosi contro l’Inter: al ritorno serve un miracolo

Le statistiche del derby della Madonnina negli ultimi anni sono molto negative per i rossoneri: la vittoria larga manca da troppo tempo

Ieri sera il Milan ha perso la semifinale di andata di Champions League nell’Euroderby contro l’Inter. I rossoneri sono caduti per 0-2 dopo aver subito un inizio scintillante della squadra di Inzaghi, che in poco meno di 11 minuti ha sferrato un doppio colpo.

La squadra di Stefano Pioli è rimasta frastornata dall’inizio lampo dei nerazzurri, che in un quarto d’ora avevano già trovato due reti, con Dzeko e Mkhitaryan, e un palo con l’ex Calhanoglu. L’approccio dell’Inter è stato chiaro per dimostrare il grande momento di forma fisica e mentale. Difficile per il Diavolo rialzare la testa dopo quel tremendo 1-2, che ha di fatto spezzato le gambe a Tonali e compagni, anche se nella ripresa una piccola reazione c’è stata.

La qualificazione non è ancora chiusa, ma è chiaro che adesso le cose si complicano tanto per il Milan. La speranza diminuisce poi si guarda ai precedenti recenti del derby della Madonnina. Le statistiche infatti parlano chiaro: nel 2023 il Milan ha sempre perso contro i rivali cittadini e non ha neanche mai realizzato un gol. Tre sconfitte su tre fra campionato, Supercoppa e Champions, zero gol segnati e ben 6 subiti.

Il Milan non batte l’Inter con 2 gol di scarto da ben sette anni

Il dato è ancora più allarmante se si prendono i match degli ultimi delle ultime quattro stagioni. L’Inter ha rappresentato un vero e proprio tabù in questi ultimi anni e sono veramente poche le volte in cui il Milan è riuscito ad avere la meglio.

2 sole vittorie per il Diavolo negli ultimi 10 confronti contro i nerazzurri, e neanche uno con almeno due gol di scarto. Servirebbe infatti un successo con almeno due gol di scarto ai ragazzi di mister Pioli per portare la contesa almeno ai tempi supplementari. Eppure il Milan non vince un derby con due gol di vantaggio dal lontano 2016, quando si impose per 3-0 con le reti di Alex, Bacca e Niang.

I dati insomma non sono di conforto in vista del match di ritorno, in programma tra sei giorni, 16 maggio, sempre a San Siro. Lautaro Martinez e compagni sono inoltre in un momento molto positivo e sono reduci da cinque vittorie di fila, con 16 reti segnate e solo una subita. La speranza del Milan è quella di recuperare almeno Rafa Leao, per avere una carta importante da giocarsi in attacco e provare a far male al Biscione.