Milan-Inter 0-2, le pagelle: Theo Hernandez come a Roma, Tonali ci mette il cuore

Le pagelle di Milan-Inter, la semifinale d’andata di Champions League. Theo Hernandez un disastro come a Roma, si salva solo Tonali (e pochissimi altri)

Il Milan perde la semifinale d’andata contro l’Inter in malissimo modo. Un 2-0 durissimo per come è arrivato: i nerazzurri nel primo tempo hanno dominato e sono stati nettamente superiori.

Un inizio shock per i rossoneri che dopo 10 minuti sono sotto di due reti: la sblocca Dzeko sugli sviluppi del solito calcio d’angolo, poi Mkhitaryan sfruttando un buco clamoroso a centrocampo. Il Milan è incapace di reagire e non riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa i nerazzurri pensano a difendersi per evirate di subire gol, questo consente ai rossoneri di conquistare campo ma senza incidere. Tonali prende un palo dopo una bella giocata di Origi, Messias a giro di sinistro non prende nemmeno la porta. E nient’altro. Una prestazione, quella del Milan, che ha ricordato le altre due di questa stagione contro i nerazzurri: in finale di Supercoppa e in campionato al ritorno.

Le pagelle di Milan-Inter

MAIGNAN 6,5 – Su entrambe le reti subite non può nulla. Riesce invece il miracolo su Dzeko nel secondo tempo, a tu per tu. Una parata importante che evita il terzo gol.

CALABRIA 4,5 – Marcatura su Dzeko inspiegabile: perché c’era lui? Il risultato è scontato. Inoltre dal suo lato passa l’assist di Dimarco per la seconda rete dell’Inter. (Dall’82’ KALULU sv)

KJAER 5 – Stava per combinare un disastro ma per fortuna Lautaro simula e il rigore non c’è. Ci mette la pezza in qualche occasione. (Dal 60′ THIAW 6 – Come sempre sbaglia pochissimo, anche quando entra a partita in corso – come accaduto con la Lazio. Meriterebbe forse la titolarità?).

TOMORI 4,5 – Stavolta è Dzeko a metterlo in crisi: gli concede qualsiasi cosa, sulle palle alte e non solo.

THEO HERNANDEZ 4 – E’ sembrato di rivedere lo stesso Theo Hernandez di Roma-Milan: disattento, svogliato, spento. Un disastro su tutta la linea.

TONALI 6 – Dopo un primo tempo difficile (per tutti, non solo per lui), nella ripresa tira fuori qualcosa in più degli altri. Sfiora il gol e prende il palo. E’ sua la palla d’oro per Messias che però non la sfrutta e sbaglia.

KRUNIC 5 – Inspiegabile il pugno a Bastoni che sarebbe costato carissimo al Milan (rosso più rigore). Poco lucido nella gestione della palla, soprattutto quando si tratta di fare una giornata più importante.

BRAHIM DIAZ 5 – Come sempre di lui si apprezza l’impegno ma sia a destra che al centro incide pochissimo. Nel secondo tempo una bella conclusione di sinistro fuori di poco e nient’altro. (Dall’82’ POBEGA sv).

BENNACER sv (Dal 18′ MESSIAS 5 – Ha campo, tempo e modo (con la palla accomodata sul suo sinistro) per segnare su assist di Tonali, ma allarga troppo il piatto ed è fuori. Come sempre prova qualche dribbling per rientrare in mezzo al campo ma Bastoni lo tiene senza troppa fatica.

SAELEMAEKERS 6 – L’unico che riesce a dribblare secco l’uomo e a creare superiorità numerica, anche se l’Inter è sempre stata attenta e puntuale nel raddoppio. Pioli lo toglie per inserire Origi: sostituzione rivedibile – così come le altre. (Dal 60′ ORIGI 6 – Entra con il piglio giusto: da una sua azione personale a sinistra nasce l’occasione che porta al palo di Tonali. Si ripete anche qualche minuto dopo, ma stavolta non c’è nessuno a raccogliere. Lampi positivi di un giocatore che fino ad oggi ha dato poco, troppo poco).

GIROUD 5 – Una sua sponda sbagliata crea l’enorme buco che porta al gol di Mkhitaryan. Come sempre però si sbatte tanto e lotta coi difensori avversari, ma è difficilissima. Un’altra serata da dimenticare.

Il tabellino di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Pobega, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebic. All. Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimaro; Lautaro Martinez, Dzeko. A disp.: Cordaz, Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Zanotti, Asllani, Bellanova, Brozovic, Gagliardini, Gosens, Correa, Lukaku. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 8′ Dzeko, 11′ Mkhitaryan

