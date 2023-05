Calciomercato Milan, colpo dal Bayer Leverkusen: ecco il nuovo esterno

Il Milan pesca in Bundesliga per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri sono fortemente interessati a questo giovane calciatore.

Il Bayer Leverkusen ieri sera è uscito sconfitto dallo stadio Olimpico di Roma, nell’andata delle semifinali di Europa League. Un duello importantissimo per entrambe le squadre, ma anche e soprattutto per il destino della formazione tedesca.

Il Bayer infatti in Bundesliga ha deluso fortemente, disputando un’annata tra alti e bassi e lontana dalle zona calde della classifica. Ha cambiato allenatore in corsa, è uscito dalla fase a gironi di Champions League e punta sulla seconda competizione europea per provare a salvare la stagione.

Se non dovesse andare fino in fondo in Europa, il Bayer sarebbe costretto a modificare la propria rosa in proiezione futura, sacrificando anche qualche gioiello. Uno di questi pare essere finito di recente nel mirino del Milan, sempre attento a certe situazioni di calciomercato.

Un altro Adli per il Milan: è Amine, in uscita dal Leverkusen

Secondo ciò che scrive oggi L’Equipe, noto quotidiano sportivo francese, il Milan sarebbe sulle tracce di Amine Adli. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un esterno d’attacco francese, con origini marocchine, in forza al Bayer Leverkusen.

Non ha alcun legame di parentela con Yacine Adli, attuale centrocampista del Milan proveniente dal Bordeaux. Solo un omonimia, visto che anche le caratteristiche fisiche e tecniche del classe 2000 del Leverkusen sono ben diverse da quelle del coetaneo rossonero.

Adli viene da una buona stagione in Germania, dove ha segnato finora 6 reti giocando spesso da titolare, anche se ieri sera contro la Roma è partito dalla panchina. Secondo la stampa francese il Bayer potrebbe cedere questo 23enne talento offensivo in estate, visto l’interesse concreto sia del Milan che del Bayern Monaco.

Nello scacchiere tattico di Pioli, un calciatore come Adli risulterebbe utilissimo, sia per giocare da vice-Leao sulla corsia sinistra, sia per fare il titolare a destra. Mancino naturale, potrebbe partire largo per poi scatenarsi centralmente con il suo piede preferito, un po’ come fa Junior Messias che ha caratteristiche tecniche simili al franco-marocchino.

La valutazione attuale di Amine Adli si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro, cifra che come detto potrebbe abbassarsi se il Bayer Leverkusen non centrasse la vittoria in Europa League. Va ricordato come in passato, nell’estate 2021, alcuni cronisti accostarono il 23enne erroneamente al Milan, mentre Paolo Maldini in realtà stava trattando per il suo omonimo con il Bordeaux.