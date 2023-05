Pioli, un ex Milan lo attacca duramente: “Deve studiare”

Dura critica a Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan nell’euroderby di Champions League. L’ex allenatore non ha avuto peli sulla lingua nel dire la sua

Se ne parla ancora e se ne parlerà assai probabilmente sino a martedì sera, prima del fischio d’inizio del ritorno di semifinale di Champions League: inevitabilmente continua a far discutere la prestazione messa in campo dal Milan di Stefano Pioli nell’euroderby di mercoledì sera. Ancora oggi è difficile trovare le parole giuste per definire la prova dei rossoneri. Non all’altezza? Pessima? Confusionaria?

Sta di fatto che il Milan si è dimostrato inferiore alla rivale sotto ogni aspetto: da quello tattico, a quello tecnico e infine mentale. Lo 0-2 finale è forse troppo generoso per i rossoneri , che avrebbero potuto subire ben più reti. Nel secondo tempo una reazione c’è stata, ma troppo blanda per andare a dimezzare le distanze. Tutto si deciderà al ritorno, ma è inutile dire che l’Inter viene pronosticata con un piede e mezzo dentro alla finale della competizione per club più importante al mondo.

Ciò che stupisce e delude fa capo al fatto che nei tre derby giocati nel corso di questa stagione, il Milan ne abbia vinto o pareggiati zero, solo sconfitte. Perché, pur essendo meno forte, il Diavolo non riesce a trovare una contromisura per quantomeno contenere la corazzata di Simone Inzaghi? Il demerito, chiaramente, viene dato a Stefano Pioli. Il mister dei rossoneri ha ricevuto un’analisi crudele dall’illustre personaggio.

Pioli, parla l’ex: “Non riesce a trovare contromisure”

Come di consueto, e per match di un tale calibro, si è espresso Fabio Capello a Sky Sport. L’ex allenatore, oggi opinionista attento e ascoltato, si è proprio concentrato sull’incapacità di Stefano Pioli di fronteggiare e fermare l’Inter. “Pioli non riesce a trovare le contromisure – ha dichiarato Capello – e non è il primo derby giocato così. Il centrocampo del Milan non ha mai fatto filtro, mentre i centrocampisti dell’Inter erano sempre liberi di fare ciò che volevano e hanno creato il doppio dei problemi”.

Quale può essere la soluzione per Stefano Pioli, dunque? Anche perché, sarà inevitabile, al ritorno c’è estremo bisogno di qualcosa di diverso, di straordinario, per poter sognare la rimonta. Fabio Capello ha dato indirettamente dei consigli all’allenatore del Milan, sottilmente crudeli, ma concreti: “Ho notato che ogni volta che la palla andava ai giocatori dell’Inter, questi potevano fare quello che volevano. Pioli deve inventarsi qualcosa di diverso, di più struttura. Cosa fare? Studiare, studiare, studiare, parlare, parlare, parlare con i giocatori, e confrontarsi tanto: si possono trovare varie soluzioni tecnico-tattiche con lo staff, con i giocatori o con qualche leader della squadra”.