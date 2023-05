DAZN, problemi durante Spezia-Milan: cosa è successo (VIDEO)

Problemi per DAZN durante il primo tempo di Spezia-Milan: strane immagini e audio anticipato, cosa è successo

Il Milan è in campo a La Spezia per affrontare la squadra di Leonardo Semplici. Un inizio positivo dei rossoneri, che hanno anche preso un palo, il secondo consecutivo di Sandro Tonali. Ma c’è un problema che, purtroppo, non dipende dal Milan né dallo Spezia.

DAZN sta dando seri problemi ma stavolta non di connessione. Per diversi minuti durante il primo tempo sono apparse schermate tutte grigie con la scritta “Not connect”, ma non è finita qui: per diversi minuti l’audio della telecronaca di Stefano Borghi anticipava le immagini. Ed è successo proprio durante il palo di Tonali: i telespettatori hanno saputo in “anteprima” del legno colpito dal Milan prima di vederlo.

Per fortuna dopo un po’ la situazione è rientrata e la trasmissione è proseguita regolarmente. Ma c’è stato tutto il tempo e il modo per esprimere disappunto (fra rabbia e anche ironia) sui social network degli utenti. Che, ricordiamo, da quest’anno hanno visto raddoppiare il costo dell’abbonamento (con strane e poco chiare modalità) ma con poche (se non nulle) migliorie per quanto riguarda la qualità audio e video.