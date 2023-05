Milan, scelto il dopo Ibrahimvovic: nuovo bomber low cost

Segnali di calciomercato da Casa Milan: per il post-Ibrahimovic si pensa ad un nuovo attaccante di livello che già conosce il campionato

Aria di rivoluzione dalle parti di Casa Milan? Non possiamo saperlo. La cosa certa è che Maldini e Massara potrebbero essere sulle tracce di colui che prenderà il posto di Zlatan Ibrahimovic in rosa, in procinto di lasciare la compagine rossonera di Milano. Per sostituire Ibra, i dirigenti starebbero pensando ad un prospetto che conosce bene la Serie A.

Il Milan è reduce da una serie di risultati pessimi che rischiano di pregiudicare le buone prestazioni in Champions League. Dopo un inizio di stagione promettente, la squadra rossonera ha attraversato un periodo difficile, mettendo in discussione la solidità del suo gioco e la qualità dell’organico. Tuttavia, nonostante le delusioni degli ultimi incontri, l’entusiasmo e la passione dei tifosi restano intatti, pronti a sostenere la squadra in ogni situazione.

Durante le ultime gare del Milan – in particolare la partita d’andata di Champions a San Siro con l’Inter -, il Diavolo ha messo in evidenza diverse carenze strutturali e tecniche, dimostrandosi, purtroppo, inferiore ai nerazzurri. La mancanza di concretezza in attacco e l’assenza di Leao sono stati i principali punti deboli della squadra. Questi risultati negativi hanno spinto la società a riflettere sulla situazione attuale e a pianificare una serie di cambiamenti per il futuro.

Considerato ciò, il club meneghino sta considerando di rivedere il mercato con una nuova strategia drastica. Obiettivo è rivoluzionare il prossimo calciomercato estivo con ben 10 uscite tra cessioni e scadenze di contratto, che gli permetteranno di investire in nuovi prospetti, tra cui il sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, via Ibra? Pronto il sostituto

L’attacco è la zona del campo che presenta le maggiori criticità per mister Pioli. Nonostante l’ottimo lavoro di Maldini e Massara per il rinnovo di contratto di Leao, il ruolo da punta centrale può essere affidato solo ad un bomber come Giroud. Quindi, vista la rosa corta con cui ritrova il Diavolo, l’attenzione dei manager rossoneri sarebbe tutta su un attaccante della Serie A.

Marko Arnautovic, attaccante classe 1989, conosce bene la Serie A. È stato protagonista di diverse ottime annate soprattutto al Bologna, dove ha portato a casa numeri da centravanti puro. L’operazione, tra l’altro, sembrerebbe anche piuttosto fattibile, dato che il centravanti austriaco percepisce uno stipendio che oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione.

Arnautovic sarebbe il prospetto ideale per rimpiazzare Ibrahimovic, in uscita per i diversi problemi fisici e un ingaggio troppo elevato. Con un metro e 92, 34 anni e la giusta freddezza sotto porta, l’attaccante del Bologna sarebbe un buon rinforzo per un Milan che pare voglia puntare al risparmio, nonostante gli oltre 80 milioni di euro di ricavi dalla Champions League.

Esperienza e freschezza in attacco sono caratteristiche che al Milan servono come il pane, e chissà se Maldini e Massara regaleranno ai rossoneri altre gioie dal mercato dei numeri nove.