Milan, un 2023 in Serie A da incubo: solo 7 vittorie in 20 partite

Un 2023 disastroso del Milan, lo dicono i numeri: il cammino dei rossoneri in campionato è horror

Un ruolino di marcia disastroso quello del Milan nel 2023. L’ultimo capolavoro in negativo è arrivato oggi, a La Spezia. I rossoneri sono stati sconfitti per 2-0 da una squadra che, nelle ultime 16 giornate, aveva battuto soltanto l’Inter.

Niente di nuovo, però. I tifosi si sono ormai abituati a queste prestazioni del Milan, incapace di esprimersi al meglio da inizio gennaio ad oggi, con pochissimi lampi nel mezzo. I numeri dicono tutto: nelle 20 partite di campionato giocate nel 2023, le vittorie dei rossoneri sono solo 7 contro Salernitana, Torino, Monza, Atalanta, Napoli, Lecce e Lazio. Per rendere il concetto ancora più chiaro: il Milan ha vinto soltanto tre delle ultime undici partite di campionato. Da aggiungere anche le sconfitte contro Inter in Supercoppa e Torino in Coppa Italia. Numeri impressionanti per la squadra campione d’Italia che puntava ad entrare almeno nelle prime quattro della classifica per conquistare la Champions.

Il Milan deve difendere il quinto posto

Nonostante questi numeri, però, incredibilmente, i rossoneri sarebbero ancora in corsa per entrare fra le prime quattro della classifica, ma solo artimeticamente. Oggi a La Spezia infatti è sembrata una resa: è evidente che la squadra ha mollato il campionato, forse convinta di riuscire comunque ad arrivare in Champions grazie alla penalizzazione afflittiva che riceverà la Juventus.

L’alternativa è, invece, vincere la coppa quest’anno: obiettivo complicato prima, quasi impossibile adesso dopo la semifinale d’andata contro l’Inter. È chiaro che bisogna crederci perché nel calcio tutto è possibile, ma razionalmente i nerazzurri sono già con un piede e mezzo in finale. E se dovesse accadere il miracolo, ci sarebbe comunque una fra Manchester City e Real Madrid da battere.

Ma rimandendo solo sul cammino del Milan in campionato, è inevitabile pensare che – con questi numeri – i rossoneri non stanno meritando sul campo di giocare la prossima Champions League. Lo meriterebbe molto più la Juventus, che dopo una stagione così complicata è comunque seconda in classifica. A meno di colpi di scena clamorosi (al momento non previsti) invece i bianconeri riceveranno una penalizzazione. Ecco perché, ed è brutto dirlo, adesso l’obiettivo dei rossoneri è difendere il quinto posto da Roma (che giocherà domani) e Atalanta. Sampdoria, Juventus ed Hellas Verona sono le prossime e ultime avversarie del Milan e non sono ammessi passi falsi. Con la speranza, ancor più remota dopo quanto accaduto oggi a La Spezia, del miracolo in Champions League.