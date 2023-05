“Onana migliore di Maignan”: l’ex Inter scatena i tifosi milanisti

Eto’o ha dichiarato di ritenere Onana un portiere più forte di Maignan: affermazione che ha fatto discutere non poco sui social.

Sicuramente Mike Maignan è uno dei colpi più riusciti del Milan negli ultimi anni. Il rapporto qualità-prezzo è fantastico, non ci sono dubbi. Le sue prestazioni parlano da sole.

Il club rossonero ha investito circa 14,3 milioni di euro per comprare il suo cartellino dal Lille. Un super affare, dato che oggi la valutazione è nettamente superiore. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno alcuna intenzione di considerare una sua cessione, l’obiettivo è quello di rinnovare il suo contratto. Probabilmente a stagione conclusa le parti si incontreranno per definire l’accordo. Non dovrebbero esserci problemi, nonostante sullo sfondo non manchino alcune big europee interessate al portiere francese.

Onana più forte di Maignan: Eto’o la pensa così

Recentemente Milan e Inter si sono affrontate in Champions League ed è stata anche l’occasione del confronto tra i due portieri. Purtroppo, Maignan ha subito due gol (incolpevole in entrambe le occasioni), mentre André Onana non è stato quasi impegnato dalla squadra di Stefano Pioli. Mike ha anche fatto un miracolo su Edin Dzeko, evitando il 3-0.

Samuel Eto’o alla Milano Football Week de La Gazzetta dello Sport si è così espresso sui due estremi difensori di Milan e Inter: “Per me Onana è più forte di Maignan, gioca meglio con i piedi. È il migliore al mondo. Ovviamente entrambi sono grandi portieri. All’Inter qualcuno non era convinto di André, io gli ho detto che avrebbero preso uno capace di fargli fare un passo avanti. Oggi sono felice, sta anche per giocare una finale di Champions League e non è qualcosa che succede sempre”.

Eto’o è convinto che Onana sia migliore di Maignan e cita il gioco con i piedi come elemento a favore del suo connazionale. Va detto che proprio in quell’aspetto Mike ha pochissimi rivali al mondo. I tifosi milanisti si sono un po’ scatenati sui social dopo le dichiarazioni dell’ex attaccante di Barcellona e Inter. Chiaramente, nel mondo rossonero sono tutti concordi nel dire che il francese è superiore.