Spezia-Milan, probabili formazioni: Pioli ne cambia 4

Oggi il Milan si gioca molto contro lo Spezia: vediamo le scelte di formazione di Pioli e Semplici.

Dopo la cocente delusione per il derby perso contro l’Inter in Champions League, il Milan deve rialzare subito la testa. Oggi c’è una partita di campionato da vincere assolutamente. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia è vietato fallire.

La Lazio ieri sera ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, i rossoneri vincendo si porterebbero a -1 dalla squadra di Maurizio Sarri. Una ghiotta occasione da non sprecare. Bisogna reagire al KO di mercoledì a San Siro e tramutare la delusione in energia per conquistare 3 punti fondamentali oggi. Il Diavolo si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League, non può sbagliare in Liguria.

Spezia-Milan, le scelte di Pioli e Semplici per la partita

Stefano Pioli si presenta a questo appuntamento con diversi assenti: Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Junior Messias e Malick Thiaw. Solo quest’ultimo manca per squalifica, i compagni sono tutti infortunati. Come sappiamo, la stagione di Bennacer è finita e probabilmente il suo stop durerà dei mesi.

Il Milan andrà in campo con il consueto 4-2-3-1. Davanti a Mike Maignan dovrebbe esserci il quartetto difensivo composto da Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Sandro Tonali sarà affiancato da Tommaso Pobega. Per quanto riguarda il tridente offensivo, è possibile che vedremo Alexis Saelemaekers e Divock Origi come esterni e Brahim Diaz trequartista centrale. L’ex Liverpool ha fatto bene sulla fascia contro l’Inter e potrebbe essere riproposto lì invece che come punta, ruolo nel quale dovrebbe agire Ante Rebic.

Leonardo Semplici schiererà lo Spezia con il modulo 4-3-3. Davanti a Dragowski ci saranno Amian, Ampadu, Wisniewski e Nikolaou. Le mezzali scelte dovrebbero essere Esposito (in vantaggio su Zurkowski) e Bourabia, con Ekdal perno centrale del centrocampo. Gyasi e Verde gli esterni offensivi, con Nzola centravanti.

SERIE A, SPEZIA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3) – Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito (Zurkowski), Ekdal, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Origi; Rebic.