Le pagelle di Spezia-Milan: Rebic una sciagura, buoni segnali da Adli

I voti e le pagelle assegnate dalla Gazzetta dello Sport ai calciatori del Milan dopo la deludente prestazione di ieri con lo Spezia.

Dalle stelle alle stalle nel giro di una settimana. La stagione del Milan poteva vivere un finale pieno di aspettative e di scintille, invece in pochi giorni si percepisce il rischio di aver gettato tutto alle ortiche.

I rossoneri martedì scorso hanno perso nettamente il derby di andata in Champions League, uno 0-2 che rischia di compromettere definitivamente la qualificazione. Non bastasse, ieri la squadra di Stefano Pioli è uscita malamente sconfitta anche dal Picco contro lo Spezia, rischiando così di perdere il treno europeo e vedendo l’Inter allontanarsi in classifica.

Oggi la Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato voti e pagelle del match contro i liguri, terminato per 2-0 in favore dei padroni di casa. Ovviamente i voti in linea generale appaiono molto bassi e poco rallegranti.

I peggiori in campo del Milan

Tanti, tantissimi i bocciati del Milan dopo la gara di ieri a La Spezia. Come una difesa tutta da criticare e punire: nonostante lo scarso turnover, Pioli si è ritrovato con una retroguardia senza mordente né attenzione.

Voti 5 in pagella per Kalulu e Kjaer, che dopo essersela cavata nel primo tempo commettono un paio di svarioni decisivi nella ripresa. Stesso basso punteggio per Theo Hernandez, che dopo due buone cavalcate delle sue si spegne definitivamente. Meno male Tomori, che si prende un 5,5 perché ha meno colpe specifiche sui gol subiti.

Insufficienza piena, dunque altri 5 in pagella, per l’ex Pobega a cui tremano le gambe in mezzo al campo. O un Saeleamaekers che combina ben poco sulla corsia destra, Origi che dopo un primo tempo voglioso si eclissa. Stesso voto negativo per i subentrati Ballo-Touré e De Ketelaere, ormai da tempo fuori dal progetto tecnico per via delle loro prove ingiudicabili.

Pessima prestazione, dunque insufficienza grave, per due calciatori. Voto 4,5 per Ante Rebic, che continua nella sua stagione sciagurata. Combina poco e nulla e sbaglia troppi palloni. Così come Brahim Diaz, lontano dal suo momento magico primaverile: lo spagnolo è nervoso e impreciso, oltre a divorarsi un gol facile.

I migliori in casa Milan

Sono soltanto tre i milanisti usciti a testa alta dal Picco. In primis Sandro Tonali (voto 6,5) che appare l’unico a tentare qualche soluzione. Colpisce anche un legno, come nel derby, a dimostrazione di doversi fare in quattro per una squadra in netta difficoltà.

6,5 in pagella anche per il solito Mike Maignan, che non ha colpe sulle due reti subite e ne salva altrettante con interventi di ottimo tempismo. Sufficiente e speranzoso l’ingresso in campo di Yacine Adli: il talento francese, quasi mai usato da Pioli, ha energia e buone idee in mezzo al campo. Cose che il tanto atteso De Ketelaere ad oggi si sogna.