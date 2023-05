Euroderby, Inzaghi ed i dubbi sulla designazione arbitrale: “Il Milan ha 4 giocatori francesi…”

Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre-partita dell’Euroderby di ritorno ha parlato dell’arbitraggio dell’andata in Champions.

Giornata di vigilia per l’attesissimo Euroderby di ritorno, ovvero la semifinale di Champions League tra Inter e Milan, prevista per domani sera alle ore 21.

I rossoneri sono chiamati all’impresa, dopo aver subito la sconfitta per 0-2 all’andata da parte dei rivali cittadini. L’accesso alla finalissima del 10 giugno prossimo a Istanbul dipenderà dunque dai 90 minuti di domani.

Oggi in conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi. In tarda mattinata l’allenatore dell’Inter è stato chiamato a rispondere alle domande dei cronisti presenti ad Appiano Gentile per quanto riguarda il match di ritorno. Inzaghi non si è tirato indietro nel commentare l’arbitraggio del match di mercoledì scorso.

Inzaghi, l’episodio di Krunic e la designazione francese

In primo luogo Simone Inzaghi è stato chiamato a commentare la direzione di gara dello spagnolo Gil Manzano all’andata. Il tecnico interista ha sottolineato la mancanza di un rigore per la sua squadra, come evinto anche dai replay.

“Difficilmente parlo di arbitri – ha detto Inzaghi in conferenza – Ma se penso alla gara d’andata c’è un episodio che andava valutato diversamente. Mi riferisco al colpo di Krunic a Bastoni in area milanista. Andava valutato in altro modo e avrebbe dato alla gara un senso diverso, così come alla qualificazione”.

Effettivamente sia milanisti che interisti hanno contestato l’arbitraggio di Manzano la settimana scorsa. Inzaghi ha ricordato il colpo di Krunic a Bastoni, mentre la squadra di Pioli ha protestato per un paio di mancate ammonizioni ai rivali, come la sbracciata di Mkhitaryan su Diaz nel primo tempo.

A dirigere Inter-Milan domani sarà invece un francese. Ovvero Olivier Turpin, esperto fischietto internazionale. Ma qualche dubbio Inzaghi lo accenna anche su tale scelta: “Qualche amico mi ha fatto notare che l’arbitro sarà francese, così come il Milan ha 4 giocatori francesi nella sua rosa. Ma non c’è nessun problema”.

Tolto l’argomento arbitri, Inzaghi ha voluto spendere qualche parole anche sul Milan e sul tipo di gara che la sua Inter dovrà affrontare domani a San Siro per garantirsi la qualificazione: “Siamo di fronte ad una delle partite più importanti della storia nerazzurra. Sappiamo chi affronteremo, siamo in un ottimo momento e siamo pronti per una partita di questa importanza. Ci siamo già passati col Benfica, che è una squadra fortissima. Sappiamo che sarà una partita che crea insidie, contro il Sassuolo siamo riusciti a superarle e a vincere. Braccino? Non credo, in squadra abbiamo numerosi calciatori d’esperienza che hanno già vinto trofei importanti”.