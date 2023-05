Juventus, gli esami evidenziano la lesione: salta il Milan

Brutte notizie per i bianconeri che perdono ancora una volta il centrocampista: i tempi di recupero stimati in 2 o 3 settimane

Il Milan è atteso da una sfida cruciale domani sera a San Siro contro l’Inter, che vale la finale di Champions League. Il focus della squadra di Stefano Pioli è quindi totalmente rivolto a questo match di ritorno contro i nerazzurri.

Tuttavia non c’è da dimenticare il campionato perché, soprattutto nel caso di un’eliminazione dalla Champions, le ultime sfide in Serie A sono l’ultima possibilità per salvare la stagione. Il Milan è a 4 punti dal quarto posto, che vale la zona Champions, ma non è ancora detta l’ultima parola, perché la vicenda giudiziaria della Juventus non si è ancora risolta. Un’eventuale nuova penalizzazione potrebbe dare la possibilità alla quinta in classifica di qualificarsi comunque.

Fra due settimane, tra l’altro, c’è proprio Juventus-Milan all’Allianz Stadium, e quella partita assumerebbe dunque una valenza importante. Intanto i bianconeri hanno perso un elemento per questa partita, in programma sabato 27 maggio o domenica 28. Nello scontro diretto con il Diavolo Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di Paul Pogba, fermatosi di nuovo nell’ultima partita.

Pogba di nuovo out, rischia di terminare la stagione

Il centrocampista francese, tornato alla Vecchia Signora durante la scorsa estate, ha vissuto un vero e proprio calvario in questa stagione. Fermo per tutta la prima parte di campionato e poi anche successivamente, aveva pian piano recuperato la sua condizione, ma c’è stato un nuovo imprevisto.

Contro la Cremonese infatti Pogba ha accusato un nuovo problema, che lo aveva costretto a lasciare il campo anzitempo. Oggi il calciatore ha svolto gli esami di rito e il responso non è stato affatto positivo per lui. Il referto sull’infortunio indica infatti la presenza di una “lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra”. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo ma potrebbe servire a poco.

In effetti, i tempi di recupero stimati per questo tipo di infortuni sono di più o meno 2-3 settimane, per cui il il centrocampista salterà senza dubbio il ritorno delle semifinali di Europa League contro il Siviglia, ma anche le due prossime partite di campionato contro Empoli e Milan. A questo punto c’è solo una piccola speranza per l’eventuale finale europea, se la Juventus dovesse qualificarsi giovedì sera.