Milan, ancora guai in attacco: infiammazione al tendine

Altri problemi per Stefano Pioli in vista del gran finale e soprattutto della semifinale di ritorno di Champions League di domani.

Nel momento in cui il Milan avrebbe dovuto fare il grande salto per un finale intenso e trionfale, stanno sorgendo numerosi problemi. Sia di tenuta mentale che fisica.

Non è un caso se i rossoneri nelle ultime due settimane hanno vinto un solo incontro, con la Lazio, perdendo punti pesanti nella corsa al quarto posto e soprattutto venendo sconfitti 2-0 nella semifinale di andata di Champions League.

Domani Stefano Pioli proverà ad andare a caccia della clamorosa rimonta contro l’Inter nell’Euroderby di ritorno. Ma non mancheranno crucci e problematiche, in particolare per la composizione dell’attacco rossonero.

Milan, preoccupa Giroud: andrà gestito per l’Euroderby

Uno dei difetti del Milan in questa stagione riguarda la mancanza di gol e di soluzioni offensive adeguate. Leao e Giroud a parte, la squadra rossonera sta segnando pochissimo con gli altri interpreti, proprio perché molti elementi dell’attacco stanno deludendo.

Il rischio per Pioli è che domani sera Olivier Giroud, titolarissimo dell’attacco milanista, sia ancora a mezzo servizio. Duplice il problema fisico dell’esperto centravanti francese, che a quasi 37 anni di età non può essere considerato una certezza a lungo termine dal Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, Giroud non sta affatto bene. Il numero 9 rossonero infatti soffre da tempo di dolore al polpaccio, a causa di un vecchio risentimento muscolare non grave. Ma allo stesso tempo continua a farsi sentire in maniera fastidiosa l’infiammazione al tendine d’Achille già avvertita qualche settimana fa. Problemi che ovviamente costringono Giroud a non poter rendere al 100%.

Ciò significa dunque che mister Pioli dovrà gestire in maniera particolare Giroud. Il francese, da gran combattente, stringerà i denti per l’Euroderby e per le prossime sfide di campionato. Ma non sarà semplice per il Milan rimpiazzarlo e trovare soluzioni vincenti in attacco. I numeri parlano chiaro: gli altri attaccanti in rosa, ovvero Ibrahimovic, Rebic, Origi e De Ketelaere, hanno segnato soltanto 6 gol ufficiali in quattro durante tutto l’arco della stagione.

L’impressione è che comunque Giroud domani sera nel match di Champions League delle ore 21 parta titolare al centro dell’attacco. Ma allo stesso tempo è difficile che abbia i 90 minuti sulle gambe, a maggior ragione se si dovesse finire ai tempi supplementari. Pioli studia soluzioni alternative, ma quello dell’attacco resta un enigma poco risolvibile.