Milan, sciolti i dubbi su Leao: Pioli cambia anche in difesa

Le ultime sulla formazione del Milan, pronta ad affrontare l’Inter martedì sera. Ecco le scelte di Stefano Pioli per provare a ribaltare il risultato

Domani alle 21.00 il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Inter per la semifinale di ritorno di Champions League. In casa rossonera c’è fermento per una partita che vale una stagione e forse qualcosa in più.

Serve un’impresa per riuscire a ribaltare il 2 a 0 dell’andata: ieri i tifosi hanno dimostrato di crederci, presentandosi in massa a Milanello. La squadra ha chiaramente apprezzato e ha applaudito: in prima fila, all’entrato del centro sportivo di Carnago, anche Rafael Leão.

I tifosi si aggrappano proprio al portoghese per sperare in una rimonta che sarebbe clamorosa: servono due gol di scarto per riscrivere la storia. Servirà il miglior Milan per potercela fare. Ieri, come scritto su MilanLive.it, Leao è tornato ad allenarsi in gruppo, senza svolgere la partitella.

Appare davvero scontato, che il portoghese scenda in campo, verosimilmente dal primo minuto, completando così il reparto offensivo con Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers. Il belga è in vantaggio rispetto a Tommaso Pobega, con Pioli che sembra orientato a riportare Brahim Diaz al centro della trequarti, vista la defezione di Ismael Bennacer.

A centrocampo non si tocca, chiaramente, Sandro Tonali, che ritrova al suo fianco Rade Krunic. Il bosniaco, ieri ha svolto un lavoro differenziato, ma oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni, così da essere a disposizione domani. Discorso uguale per Messias, chiamato, però, ad accomodarsi in panchina, diventando un’alternativa importante per la trequarti.

Pioli cambia in difesa

Il derby di andata ha mostrato un Milan debole in fase difensiva. Soprattutto sui calci piazzati, il Diavolo è andato in difficoltà, pagando qualche centimetri con l’Inter.

Stefano Pioli pensa, così, a qualche variante rispetto all’andata. L’idea di rilanciare Malick Thiaw sta prendendo sempre più piede. Il giovane tedesco, l’unica nota positiva dell’ultimo calciomercato estivo, è pronto a giocare dal primo minuto, verosimilmente al posto di Simon Kjaer, affiancando così Fikayo Tomori. Non è da escludere poi, che Pierre Kalulu rilevi Davide Calabria, ma al momento l’italiano è favorito per giocare titolare. Non si tocca chiaramente Theo Hernandez, chiamato, però, ad una prova ben diversa rispetto a quella dell’andata, in cui non è riuscito mai a rendersi pericoloso. Tra i pali ovviamente Mike Maignan.