ML – Leao e Krunic, allenamento in gruppo: le ultime da Milanello

Gli ultimi aggiornamenti da Milanello alla vigilia di Inter-Milan: fari puntati su Leao, ma anche su Krunic e Messias.

Domani sera a San Siro va in scena il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. All’andata i nerazzurri hanno vinto 2-0 e i rossoneri hanno recriminato per l’assenza pesante di Rafael Leao, out per infortunio muscolare.

L’esterno portoghese ci sarà nel derby di domani. Già ieri aveva svolto l’allenamento in gruppo, tolta la partitella finale. Nella seduta di rifinitura di oggi ha nuovamente cominciato a lavorare con il resto della squadra, segnale che è recuperato e potrà giocare.

Presenti anche Rade Krunic e Junior Messias, con il primo che sta lavorando in gruppo e il secondo che sta svolgendo del lavoro personalizzato sul campo. Si rivede in gruppo anche Alessandro Florenzi, un altro che ha avuto problemi fisici e le cui condizioni stanno migliorando.

Per Stefano Pioli è importante avere a disposizione più giocatori possibili in una sfida impegnativa come quella contro l’Inter. Purtroppo, non potrà esserci Ismael Bennacer, che nella partita d’andata ha rimediato un grave infortunio e resterà fuori per alcuni mesi.