Rafael Leao: “Orgoglioso di essere al Milan, ma la Premier League…”

Leao ha ammesso che per il suo futuro immagina possibile un trasferimento in Inghilterra, anche se oggi è vicino al rinnovo con il Milan.

La lunga trattativa per il prolungamento del contratto ha avuto esito positivo e ormai è tutto pronto per le firme. Probabilmente, dopo il derby di ritorno di Champions League, Rafael Leao siglerà il nuovo accordo con il Milan.

Il portoghese si legherà al club rossonero fino a giugno 2028 e dovrebbe percepire uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti annui più bonus. Inoltre, il Milan pagherà una cospicua parte (circa 18 milioni) dei 20,6 milioni di risarcimento che il giocatore e il Lille devono corrispondere allo Sporting Lisbona. Questa mossa è stata decisiva per accelerare e chiudere la negoziazione per il rinnovo.

Leao non chiude a un futuro in Premier League

Intervistato da Gaffer, rivista specializzata in moda e musica, Leao ha confessato che in futuro non gli dispiacerebbe provare un altro campionato: “Direi la Premier League. Credo che ogni calciatore voglia giocare lì, perché è un campionato coinvolgente e competitivo. Ci sono grandi club e un grande pubblico. Attualmente la Serie A è ben posizionata, ma per il futuro direi sicuramente Premier League“.

Le parole di Rafa non sorprendono, essendo la Premier League il campionato migliore al mondo. Tutti ambiscono a giocare lì un giorno, anche se oggi è pianamente concentrato sul Milan e non pensa a un trasferimento. Vuole diventare ancora più forte con la maglia rossonera, poi il futuro si vedrà.

Leao ha anche raccontato cosa ha provato giocando con il Milan in uno stadio storico come San Siro: “Ho provato immenso orgoglioso e grande senso di responsabilità. Ero anche un po’ nervoso, perché è una maglia che pesa tanto. È un club con tanta storia e numerosi trofei. Quando ho avuto la chance di venire qui, non ci ho pensato due volte. Non avrei mai immaginato di poter indossare questa maglia, un onore poterla rappresentare ancora oggi“.

L’ex talento di Sporting e Lille ha poi spiegato le sue emozioni nell’aver vinto lo Scudetto con la squadra di Stefano Pioli: “Molto felice. Una cosa che il Milan attendeva da tempo. Un risultato storico, frutto di tanto lavoro e molti sforzi. Per me un momento speciale, il primo campionato che ho vinto con il Milan. Un ricordo che conserverò per sempre“.

Per quanto concerne gli obiettivi futuri, idee chiarissime: “Voglio conquistare la Champions League e il Pallone d’Oro“.