CorSport – Pranzo UEFA, l’Inter stavolta decide di non farlo

Non andrà in scena neanche oggi il consueto pranzo tra i rappresentanti dei due club impegnati in Champions League: ecco il motivo.

A Milano quest’oggi si respira un’aria decisamente strana e particolare. Milan e Inter sono ad un passo dalla finalissima di Champions League, anche se i nerazzurri si sono aggiudicati con merito la semifinale di andata per 2-0.

Oggi è un match da dentro o fuori. In particolare per il Milan, che dovrà provare l’impresa per ribaltare l’esito di tale semifinale e conquistare un clamoroso accesso alla finalissima di Istanbul del 10 giugno.

Intanto si registra qualche ruggine tra le due società milanesi. Infatti, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, non andrà in scena il consueto pranzo istituzionale tra i dirigenti e rappresentanti. Un’usanza che di solito viene portata avanti dalla maggior parte dei club presenti nella competizione, a poche ore dallo svolgimento del match.

L’Inter rinuncia al pranzo di gala con il Milan: i motivi

In realtà anche all’andata il Milan, padrone di casa nella prima semifinale, aveva deciso di non organizzare tale pranzo fra le due dirigenza. Ma non c’era nulla di personale, visto che la scelta del club dallo scorso anno è quella di non concretizzare alcun banchetto, a prescindere dall’avversario di turno.

Ma oggi neanche l’Inter, che invece di solito predispone il pranzo di gala con gli ospiti di turno, effettuerà questo gesto di cortesia. Presumibilmente la società nerazzurra ha compreso che il Milan non gradisce né replica tale usanza e dunque ha evitato di organizzare qualcosa.

Gerry Cardinale, attuale numero uno del Milan, non ha ancora mai incontrato il manager cinese Steven Zhang, che rappresenta la cordata Suning dell’Inter. Neanche uno sguardo o una stretta di mano a San Siro. Vedremo se questa sera in tribuna ci sarà spazio per un saluto di cortesia o se i due tycoon continueranno ad ignorarsi.

Cardinale inoltre nella giornata di oggi avrà l’agenda piena. Il suo sbarco a Milano, dovuto in primis alla semifinale di Champions, lo porterà ad affrontare alcuni impegni ed appuntamenti legati a sponsor e stadio di proprietà. Proprio la vicenda legata all’impianto futuro del Milan potrebbe aver delineato un allontanamento con la proprietà interista.

Infatti fino a qualche mese fa Milan e Inter progettavano uno stadio nuovo di zecca in condivisione, magari al posto dell’attuale Meazza. Invece l’avvento di RedBird Capital alla guida del Milan pare aver fatto invertire la rotta: i rossoneri da mesi puntano su un impianto esclusivo e ad uso individuale.