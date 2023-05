Euroderby, le probabili formazioni di Inter-Milan: Leao c’è, sorpresa in difesa

Ecco come dovrebbero schierarsi questa sera Inter e Milan nel ritorno della semifinale di Champions League, che assegnerà l’ingresso alla finalissima di Istanbul.

L’attesa cresce a dismisura ora dopo ora. Questa sera a San Siro è la notta del grande sogno per Inter e Milan. Peccato che i nerazzurri siano la squadra a partire in vantaggio, col 2-0 dell’andata.

L’Euroderby replica dunque a partire dalle ore 21. Chi passa volerà direttamente a Istanbul per la finalissima di Champions League del 10 giugno, contro la vincente di Manchester City-Real Madrid.

Intanto i due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, studiano in queste ore le scelte definitive di formazione, per non sbagliare approccio e per giocare la partita più brillante possibile. Come accaduto all’andata i dubbi sono pochi, ma in casa Milan non mancano le assenze ed i calciatori a mezzo servizio.

La probabile formazione del Milan

Il Milan partirà alla caccia di una clamorosa rimonta questa sera senza un elemento importante come Ismael Bennacer. Stagione finita ormai per il centrocampista algerino. Mentre tornerà a disposizione Rafael Leao, il grande assente dell’andata, anche se ovviamente non potrà essere al 100% della condizione.

Queste le previsioni della Gazzetta dello Sport: sorpresa nella linea difensiva; Pioli punterà sul giovane Malick Thiaw dal 1′ minuto, preferendolo ad un Kjaer poco brillante nel match di mercoledì scorso. Il tedesco farà coppia con Tomori, mentre sulle corsie esterne spazio ovviamente a Calabria e Theo Hernandez.

Confermatissimo il duo di centrocampo Tonali-Krunic, con il bosniaco chiamato a non commettere gesti di nervosismo come il pugno all’andata su Bastoni graziato da arbitri e Var. Sulla trequarti invece, oltre al ritorno dal 1′ minuto di Leao, spazio a Brahim Diaz come riferimento centrale e Saelemaekers a destra, in ballottaggio comunque con Messias. Infine Giroud sarà la prima punta, anche se le condizioni del francese non appaiono brillantissime vista l’infiammazione al tendine che continua a tormentarlo.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

La formazione dell’Inter

Poco da valutare invece per Simone Inzaghi, pronto a replicare la stessa formazione dell’andata. L’unico dubbio riguarda sempre il centrocampo: partire con il ‘cervello’ Brozovic oppure con lo scattante Mkhitaryan dall’inizio? Sembra che, secondo la Gazzetta, il tecnico interista preferisca l’armeno.

L’unico indisponibile è Milan Skriniar, che ne avrà ancora per una ventina di giorni dopo l’intervento subito alla schiena. Per il resto formazione ormai fatta per i nerazzurri.

L’undici titolare dell’Inter: (3-5-2) Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.