Il Milan piomba sulla nuova stellina del River Plate: chiesti 21 milioni

Occhi dei talent scout rossoneri su una delle stelle più interessanti di Argentina: è giovanissimo e piace anche alle big internazionali.

Una delle migliori modalità con cui il Milan riesce a muoversi sul mercato riguarda sicuramente l’osservazione da vicino dei talenti internazionali, così da capirne dal vivo le reali qualità ed attitudini in campo.

I talent-scout rossoneri, che fanno riferimento al capo di quest’area Geoffrey Moncada, sono sempre attivi in giro per il mondo. Grazie ai loro report il Milan ha spesso acquistato, a costi praticamente irrisori, diversi elementi di spessore della propria rosa attuale.

L’ultimo elemento messo nel mirino dagli uomini di Moncada e di Paolo Maldini arriva direttamente dall’Argentina. Si parla di un futuro ‘crack’ di mercato che già viene lodato in patria come l’enfant prodige definitivo. Un talento giovanissimo sul quale, pare, si siano mosse anche altre big internazionali europee.

Tutti pazzi per Echeverri: talento infinito e passaporto italiano

Si chiama Claudio Echeverri, un profilo che ancora dirà molto poco alla maggior parte di tifosi e appassionati italiani. Ma pare si tratta di un talento purissimo che in patria ha già ottenuto grandi riconoscimenti.

Nato nel gennaio 2006, ha compiuto da qualche mese 17 anni. Nonostante l’età ancora minore, fa già parlare di sé per le qualità tecniche e la personalità tipica del River Plate. Echeverri è cresciuto nelle fila dei Millonarios ed è considerato un futuro campione dall’opinione pubblica.

Il giovanissimo piace molto al Milan, secondo quanto scrive oltreoceano il portale Defensa Central. I rossoneri sono sulle tracce di Echeverri, così come alcuni top club del calibro di Real Madrid, Psg o Manchester City. Ma la squadra di Pioli potrebbe essere agevolata dalle discendenze italiane di Echeverri, che potrebbero spingerlo dunque a scegliere la Serie A e prendere il passaporto italiano.

Echeverri ama giocare tra le linee, da trequartista puro, ruolo in cui può sfruttare le sue caratteristiche da brevilineo ed i piedi buoni. Ma non è da escludere che possa rendere bene anche in posizione più esterna o da seconda punta. Qualità che l’hanno portato a indossare ben 14 volte la maglia della Nazionale argentina U-17, di cui è anche capitano.

Il River Plate pare valuti il cartellino di Echeverri intorno ai 21 milioni di euro. Una cifra molto elevata per un baby talento non ancora maggiorenne né in prima squadra, ma secondo gli osservatori in Sud America si starebbe parlando del miglior calciatore in prospettiva del campionato argentino. Il Milan resta vigile e interessato, ma occhio alle mosse delle rivali europee.